Bahia é o quarto destino mais procurado do Brasil; confira o ranking

Ao longo de 2025, os aeroportos brasileiros transportaram 129,6 milhões de passageiros, sendo 101,2 milhões em voos domésticos, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil. A partir disso, a Viaza, uma agência de viagens, realizou um estudo para descobrir quais foram os destinos mais buscados pelos brasileiros em viagens domésticas.

O levantamento considerou o volume de buscas no Google Brasil entre janeiro e dezembro de 2025, utilizando o termo “voo (nome do estado)”. O estudo também especificou o recorte das buscas pesquisas por mulheres.

Os voos mais buscados

O estudo mostrou que o interesse por voos nacionais se concentra principalmente na região Sudeste, com destaque para São Paulo e Rio de Janeiro. A Bahia, por sua vez, aparece empatada com Minas Gerais como o quarto estado mais procurado do Brasil para viagens domésticas.

Voo São Paulo: 32.700 Voo Rio de Janeiro: 27.700 Voo Santa Catarina: 2.600 Voo Bahia: 1.500 Voo Minas Gerais: 1.500 Voo Pernambuco: 1.100 Voo Pará: 900 Voo Espírito Santo: 800 Voo Rio Grande do Sul: 800 Voo Alagoas: 800

Entre os fatores que ajudam a explicar essas preferências, estão:

infraestrutura aérea e conectividade entre capitais;

eventos culturais e turísticos;

viagens corporativas associadas a centros econômicos;

crescimento do turismo de lazer em destinos de praia e natureza.

O comportamento das buscas indica que os voos nacionais continuam ligados tanto a rotas tradicionais quanto a regiões que ganharam visibilidade nos últimos anos por experiências turísticas específicas.

Como está o interesse do público feminino?

Já em relação às mulheres, o interesse por voos nacionais ganha outro desenho, de forma que as buscas se voltam, sobretudo, para estados do Nordeste e do Norte, regiões associadas a paisagens naturais, cultura local e experiências de descanso. Confira os estados com maior taxa de interesse do público feminino:

Voo Acre: 76,3% Voo Paraíba: 70,4% Voo Piauí: 70,4% Voo Rio Grande do Norte: 70,4% Voo Maranhão: 64,1%

O avanço da presença feminina no mercado de trabalho, na renda e na autonomia financeira nas últimas décadas tem impacto direto no consumo e no planejamento de viagens, de modo que mulheres passaram a assumir papel central na decisão sobre destinos, hospedagens e experiências, influenciando o mercado de turismo nacional.

Atualmente, é estimado que mulheres influenciam ou decidem mais de 70% das escolhas relacionadas a viagens no mundo, de acordo com um levantamento da Organização Mundial do Turismo.

Além disso, o turismo relacionado a natureza, cultura regional e experiências autênticas tende a ganhar relevância entre o perfil feminino, que costuma buscar destinos menos massificados e com identidade cultural forte.

Viajar como desejo central entre as mulheres

Um levantamento online do Think Olga, em parceria com o projeto “Sonhe como uma garota”, ouviu 1.080 mulheres brasileiras de diferentes idades e regiões do país. Em todas as faixas etárias, viajar surge como o principal desejo:

67% entre mulheres de 18 a 29 anos;

59% entre 30 e 49 anos;

59% entre mulheres com mais de 50 anos.

A pesquisa ajuda a explicar a presença feminina cada vez mais expressiva nas buscas por voos nacionais e reforça o papel das mulheres como protagonistas na escolha de destinos e na forma de vivenciar o turismo nacional.