Bahia é o quarto destino mais procurado do Brasil; confira o ranking
Levantamento considerou buscas relativas ao ano de 2025
Ao longo de 2025, os aeroportos brasileiros transportaram 129,6 milhões de passageiros, sendo 101,2 milhões em voos domésticos, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil. A partir disso, a Viaza, uma agência de viagens, realizou um estudo para descobrir quais foram os destinos mais buscados pelos brasileiros em viagens domésticas.
O levantamento considerou o volume de buscas no Google Brasil entre janeiro e dezembro de 2025, utilizando o termo “voo (nome do estado)”. O estudo também especificou o recorte das buscas pesquisas por mulheres.
Os voos mais buscados
O estudo mostrou que o interesse por voos nacionais se concentra principalmente na região Sudeste, com destaque para São Paulo e Rio de Janeiro. A Bahia, por sua vez, aparece empatada com Minas Gerais como o quarto estado mais procurado do Brasil para viagens domésticas.
- Voo São Paulo: 32.700
- Voo Rio de Janeiro: 27.700
- Voo Santa Catarina: 2.600
- Voo Bahia: 1.500
- Voo Minas Gerais: 1.500
- Voo Pernambuco: 1.100
- Voo Pará: 900
- Voo Espírito Santo: 800
- Voo Rio Grande do Sul: 800
- Voo Alagoas: 800
Entre os fatores que ajudam a explicar essas preferências, estão:
- infraestrutura aérea e conectividade entre capitais;
- eventos culturais e turísticos;
- viagens corporativas associadas a centros econômicos;
- crescimento do turismo de lazer em destinos de praia e natureza.
O comportamento das buscas indica que os voos nacionais continuam ligados tanto a rotas tradicionais quanto a regiões que ganharam visibilidade nos últimos anos por experiências turísticas específicas.
Como está o interesse do público feminino?
Já em relação às mulheres, o interesse por voos nacionais ganha outro desenho, de forma que as buscas se voltam, sobretudo, para estados do Nordeste e do Norte, regiões associadas a paisagens naturais, cultura local e experiências de descanso. Confira os estados com maior taxa de interesse do público feminino:
- Voo Acre: 76,3%
- Voo Paraíba: 70,4%
- Voo Piauí: 70,4%
- Voo Rio Grande do Norte: 70,4%
- Voo Maranhão: 64,1%
O avanço da presença feminina no mercado de trabalho, na renda e na autonomia financeira nas últimas décadas tem impacto direto no consumo e no planejamento de viagens, de modo que mulheres passaram a assumir papel central na decisão sobre destinos, hospedagens e experiências, influenciando o mercado de turismo nacional.
Atualmente, é estimado que mulheres influenciam ou decidem mais de 70% das escolhas relacionadas a viagens no mundo, de acordo com um levantamento da Organização Mundial do Turismo.
Além disso, o turismo relacionado a natureza, cultura regional e experiências autênticas tende a ganhar relevância entre o perfil feminino, que costuma buscar destinos menos massificados e com identidade cultural forte.
Viajar como desejo central entre as mulheres
Um levantamento online do Think Olga, em parceria com o projeto “Sonhe como uma garota”, ouviu 1.080 mulheres brasileiras de diferentes idades e regiões do país. Em todas as faixas etárias, viajar surge como o principal desejo:
- 67% entre mulheres de 18 a 29 anos;
- 59% entre 30 e 49 anos;
- 59% entre mulheres com mais de 50 anos.
A pesquisa ajuda a explicar a presença feminina cada vez mais expressiva nas buscas por voos nacionais e reforça o papel das mulheres como protagonistas na escolha de destinos e na forma de vivenciar o turismo nacional.
