TURISMO
TURISMO

Bahia é o quarto destino mais procurado do Brasil; confira o ranking

Levantamento considerou buscas relativas ao ano de 2025

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

23/02/2026 - 20:07 h

Imagem ilustrativa da imagem Bahia é o quarto destino mais procurado do Brasil; confira o ranking
-

Ao longo de 2025, os aeroportos brasileiros transportaram 129,6 milhões de passageiros, sendo 101,2 milhões em voos domésticos, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil. A partir disso, a Viaza, uma agência de viagens, realizou um estudo para descobrir quais foram os destinos mais buscados pelos brasileiros em viagens domésticas.

O levantamento considerou o volume de buscas no Google Brasil entre janeiro e dezembro de 2025, utilizando o termo “voo (nome do estado)”. O estudo também especificou o recorte das buscas pesquisas por mulheres.

Os voos mais buscados

O estudo mostrou que o interesse por voos nacionais se concentra principalmente na região Sudeste, com destaque para São Paulo e Rio de Janeiro. A Bahia, por sua vez, aparece empatada com Minas Gerais como o quarto estado mais procurado do Brasil para viagens domésticas.

  1. Voo São Paulo: 32.700
  2. Voo Rio de Janeiro: 27.700
  3. Voo Santa Catarina: 2.600
  4. Voo Bahia: 1.500
  5. Voo Minas Gerais: 1.500
  6. Voo Pernambuco: 1.100
  7. Voo Pará: 900
  8. Voo Espírito Santo: 800
  9. Voo Rio Grande do Sul: 800
  10. Voo Alagoas: 800

Entre os fatores que ajudam a explicar essas preferências, estão:

  • infraestrutura aérea e conectividade entre capitais;
  • eventos culturais e turísticos;
  • viagens corporativas associadas a centros econômicos;
  • crescimento do turismo de lazer em destinos de praia e natureza.

O comportamento das buscas indica que os voos nacionais continuam ligados tanto a rotas tradicionais quanto a regiões que ganharam visibilidade nos últimos anos por experiências turísticas específicas.

Como está o interesse do público feminino?

Já em relação às mulheres, o interesse por voos nacionais ganha outro desenho, de forma que as buscas se voltam, sobretudo, para estados do Nordeste e do Norte, regiões associadas a paisagens naturais, cultura local e experiências de descanso. Confira os estados com maior taxa de interesse do público feminino:

  1. Voo Acre: 76,3%
  2. Voo Paraíba: 70,4%
  3. Voo Piauí: 70,4%
  4. Voo Rio Grande do Norte: 70,4%
  5. Voo Maranhão: 64,1%

O avanço da presença feminina no mercado de trabalho, na renda e na autonomia financeira nas últimas décadas tem impacto direto no consumo e no planejamento de viagens, de modo que mulheres passaram a assumir papel central na decisão sobre destinos, hospedagens e experiências, influenciando o mercado de turismo nacional.

Atualmente, é estimado que mulheres influenciam ou decidem mais de 70% das escolhas relacionadas a viagens no mundo, de acordo com um levantamento da Organização Mundial do Turismo.

Além disso, o turismo relacionado a natureza, cultura regional e experiências autênticas tende a ganhar relevância entre o perfil feminino, que costuma buscar destinos menos massificados e com identidade cultural forte.

Viajar como desejo central entre as mulheres

Um levantamento online do Think Olga, em parceria com o projeto “Sonhe como uma garota”, ouviu 1.080 mulheres brasileiras de diferentes idades e regiões do país. Em todas as faixas etárias, viajar surge como o principal desejo:

  • 67% entre mulheres de 18 a 29 anos;
  • 59% entre 30 e 49 anos;
  • 59% entre mulheres com mais de 50 anos.

A pesquisa ajuda a explicar a presença feminina cada vez mais expressiva nas buscas por voos nacionais e reforça o papel das mulheres como protagonistas na escolha de destinos e na forma de vivenciar o turismo nacional.

x