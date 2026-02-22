TURISMO
Neva no Brasil? Conheça a “Suíça brasileira” que tem neve até no verão
Destino a 850 metros de altitude une frio, cinema, fondue e Natal
Por Iarla Queiroz
A neblina desliza entre araucárias e telhados inspirados na arquitetura bávara enquanto o dia amanhece na Gramado. Localizada na Serra Gaúcha, a 115 km de Porto Alegre e a 850 metros acima do nível do mar, a cidade recebe cerca de 6 milhões de visitantes por ano e mantém um calendário que vai do cinema aos desfiles natalinos com neve artificial na avenida principal.
De parada de tropeiros a potência do turismo
A história da ocupação começou em 1875, quando famílias portuguesas utilizavam a região como ponto de descanso para tropeiros. Cinco anos depois, chegaram imigrantes alemães, seguidos por italianos vindos de Caxias do Sul. A mistura cultural influenciou construções, sabores e até o jeito de falar dos moradores.
O turismo ganhou força ainda no início do século XX. Em 1918, o Hotel Bertoluci já recebia viajantes interessados no clima serrano. Décadas mais tarde, a cidade consolidaria sua vocação ao apostar em grandes eventos, como o Festival de Cinema de Gramado, criado em 1973 e considerado o mais longevo festival de cinema ininterrupto do país. Realizado no Palácio dos Festivais, o evento já ultrapassou 50 edições consecutivas. Em agosto de 2025, a 53ª edição reuniu aproximadamente 400 mil visitantes.
Neve indoor, lago e mirantes: o que conhecer
As atrações se concentram em distâncias curtas, permitindo combinar diferentes experiências no mesmo dia. Entre os pontos mais procurados estão:
- Snowland: primeiro parque de neve indoor das Américas, inaugurado em 2013, com 16 mil m² de área coberta. A temperatura pode chegar a -5°C, com pista de patinação, escola de esqui e montanha artificial.
- Lago Negro: lago artificial cercado por hortênsias e árvores trazidas da Floresta Negra alemã, com passeio de pedalinho e trilha ao redor.
- Mini Mundo: parque ao ar livre com réplicas em miniatura de construções famosas, produzidas com riqueza artesanal de detalhes.
- Rua Coberta: trecho da Rua Madre Verônica que conecta a Avenida Borges de Medeiros à Rua Garibaldi, reunindo lojas de chocolate, cafés e apresentações musicais ao longo do ano.
- Belvedere Vale do Quilombo: mirante com vista panorâmica do vale, a poucos minutos do centro e com acesso gratuito.
Fondue, café colonial e chocolate artesanal
A gastronomia é parte central da experiência. São mais de 150 restaurantes que combinam tradição europeia e ingredientes da serra.
Entre os clássicos estão a sequência de fondue (queijo, carne e chocolate), o café colonial com cucas, pães, geleias e embutidos, além do galeto al primo canto servido com polenta. As fábricas e lojas de chocolate artesanal completam o roteiro, com trufas e bombons produzidos na própria cidade.
Natal Luz: três meses de espetáculo
Poucos eventos natalinos no mundo têm a duração do Natal Luz de Gramado. A 40ª edição começou em outubro de 2025 e segue até janeiro de 2026, com expectativa de público de cerca de 2 milhões de pessoas.
Entre as atrações estão o Grande Desfile de Natal na Avenida das Hortênsias, com 14 carros alegóricos e 400 personagens, e o espetáculo Nativitaten, realizado sobre as águas próximas ao Serra Park. A programação inclui ainda a Vila de Natal, o Tannenbaumfest e cerimônias de acendimento das luzes, com parte das atividades gratuitas.
Como chegar à cidade mais visitada do Sul
O acesso a Gramado é feito pela BR-116 até Novo Hamburgo, seguindo pela BR-239 até Taquara e depois pela RS-115. O percurso a partir de Porto Alegre leva cerca de 1h45 de carro.
O aeroporto mais próximo é o Aeroporto Internacional Salgado Filho, na capital gaúcha, com voos nacionais. A empresa Citral opera ônibus diretos do terminal até a cidade serrana.
