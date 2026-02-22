Neva no Brasil? Conheça a “Suíça brasileira” que tem neve até no verão

Gramado, Serra Gaúcha - Foto: Reprodução / Depositphotos

A neblina desliza entre araucárias e telhados inspirados na arquitetura bávara enquanto o dia amanhece na Gramado. Localizada na Serra Gaúcha, a 115 km de Porto Alegre e a 850 metros acima do nível do mar, a cidade recebe cerca de 6 milhões de visitantes por ano e mantém um calendário que vai do cinema aos desfiles natalinos com neve artificial na avenida principal.

De parada de tropeiros a potência do turismo

A história da ocupação começou em 1875, quando famílias portuguesas utilizavam a região como ponto de descanso para tropeiros. Cinco anos depois, chegaram imigrantes alemães, seguidos por italianos vindos de Caxias do Sul. A mistura cultural influenciou construções, sabores e até o jeito de falar dos moradores.

Tudo sobre Turismo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O turismo ganhou força ainda no início do século XX. Em 1918, o Hotel Bertoluci já recebia viajantes interessados no clima serrano. Décadas mais tarde, a cidade consolidaria sua vocação ao apostar em grandes eventos, como o Festival de Cinema de Gramado, criado em 1973 e considerado o mais longevo festival de cinema ininterrupto do país. Realizado no Palácio dos Festivais, o evento já ultrapassou 50 edições consecutivas. Em agosto de 2025, a 53ª edição reuniu aproximadamente 400 mil visitantes.

Neve indoor, lago e mirantes: o que conhecer



As atrações se concentram em distâncias curtas, permitindo combinar diferentes experiências no mesmo dia. Entre os pontos mais procurados estão:

Snowland: primeiro parque de neve indoor das Américas, inaugurado em 2013, com 16 mil m² de área coberta. A temperatura pode chegar a -5°C, com pista de patinação, escola de esqui e montanha artificial.

primeiro parque de neve indoor das Américas, inaugurado em 2013, com 16 mil m² de área coberta. A temperatura pode chegar a -5°C, com pista de patinação, escola de esqui e montanha artificial. Lago Negro: lago artificial cercado por hortênsias e árvores trazidas da Floresta Negra alemã, com passeio de pedalinho e trilha ao redor.

lago artificial cercado por hortênsias e árvores trazidas da Floresta Negra alemã, com passeio de pedalinho e trilha ao redor. Mini Mundo: parque ao ar livre com réplicas em miniatura de construções famosas, produzidas com riqueza artesanal de detalhes.

parque ao ar livre com réplicas em miniatura de construções famosas, produzidas com riqueza artesanal de detalhes. Rua Coberta: trecho da Rua Madre Verônica que conecta a Avenida Borges de Medeiros à Rua Garibaldi, reunindo lojas de chocolate, cafés e apresentações musicais ao longo do ano.

trecho da Rua Madre Verônica que conecta a Avenida Borges de Medeiros à Rua Garibaldi, reunindo lojas de chocolate, cafés e apresentações musicais ao longo do ano. Belvedere Vale do Quilombo: mirante com vista panorâmica do vale, a poucos minutos do centro e com acesso gratuito.

Fondue, café colonial e chocolate artesanal

A gastronomia é parte central da experiência. São mais de 150 restaurantes que combinam tradição europeia e ingredientes da serra.

Entre os clássicos estão a sequência de fondue (queijo, carne e chocolate), o café colonial com cucas, pães, geleias e embutidos, além do galeto al primo canto servido com polenta. As fábricas e lojas de chocolate artesanal completam o roteiro, com trufas e bombons produzidos na própria cidade.

Gramado, Serra Gaúcha | Foto: Reprodução / Depositphotos

Natal Luz: três meses de espetáculo



Poucos eventos natalinos no mundo têm a duração do Natal Luz de Gramado. A 40ª edição começou em outubro de 2025 e segue até janeiro de 2026, com expectativa de público de cerca de 2 milhões de pessoas.

Entre as atrações estão o Grande Desfile de Natal na Avenida das Hortênsias, com 14 carros alegóricos e 400 personagens, e o espetáculo Nativitaten, realizado sobre as águas próximas ao Serra Park. A programação inclui ainda a Vila de Natal, o Tannenbaumfest e cerimônias de acendimento das luzes, com parte das atividades gratuitas.

Gramado, Serra Gaúcha | Foto: Reprodução / Depositphotos

Como chegar à cidade mais visitada do Sul



O acesso a Gramado é feito pela BR-116 até Novo Hamburgo, seguindo pela BR-239 até Taquara e depois pela RS-115. O percurso a partir de Porto Alegre leva cerca de 1h45 de carro.

O aeroporto mais próximo é o Aeroporto Internacional Salgado Filho, na capital gaúcha, com voos nacionais. A empresa Citral opera ônibus diretos do terminal até a cidade serrana.