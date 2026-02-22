TURISMO
Safáris noturnos e luxo: os refúgios da Bahia que viraram desejo mundial
Estado alia luxo, sustentabilidade e cultura em experiências de viagens e bate recordes históricos de visitantes
Por Joana Lopes
A Bahia entrou em 2026 consolidada como um dos principais destinos turísticos do país e com um diferencial cada vez mais valorizado: a capacidade de aliar luxo, sustentabilidade e identidade cultural em experiências de viagem. O desempenho do setor reforça essa tendência.
Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que, entre janeiro e outubro de 2025, o volume de atividades turísticas no estado cresceu 7,4%, acima da média nacional de 5,3%. No turismo internacional, a Bahia liderou a entrada de estrangeiros no Nordeste, com 187,9 mil visitantes de janeiro a novembro, um salto superior a 50% em relação ao mesmo período de 2024.
Esse avanço acompanha uma mudança global no perfil do viajante, cada vez mais interessado em experiências autênticas e em destinos que promovam impacto ambiental e social positivo. A tendência se materializa em empreendimentos baianos que combinam infraestrutura sofisticada com respeito ao território e valorização das comunidades locais.
Um exemplo é o Barracuda Boutique Hotel, em Itacaré, que integra a lista “10 Refúgios Ecológicos de Luxo no Brasil para Conhecer em 2026”, da plataforma especializada em turismo sustentável PlanetaEXO. Instalado em meio à Mata Atlântica costeira, o hotel investe em energia solar, reaproveitamento de água e apoio a projetos ambientais e esportivos na região. A experiência proposta inclui trilhas, remadas em manguezais e observação de fauna ao amanhecer, conectando o visitante à biodiversidade local.
Em Trancoso, no sul do estado, o Uxua Casa Hotel & Spa traduz o conceito de luxo sustentável por meio da preservação cultural. Localizado no Quadrado histórico da vila, o hotel nasceu da restauração de casas centenárias de pescadores, conduzida com técnicas tradicionais e materiais reaproveitados. Hoje, reúne 19 casas exclusivas integradas a jardins, restaurantes e uma fazenda orgânica que abastece a cozinha. O projeto envolve artesãos e carpinteiros locais, fortalecendo a economia criativa da região.
“O conforto deixou de ser sinônimo de excessos e passou a refletir respeito ao território, bem-estar planejado e impacto positivo nos biomas e nas comunidades”, afirma Lucas Ribeiro, fundador da plataforma PlanetaEXO, responsável pela curadoria dos destinos.
Outro empreendimento baiano reconhecido na lista de refúgios ecológicos de luxo é a Pousada Trijunção, localizada em uma área de transição entre Bahia, Goiás e Minas Gerais, em um corredor ecológico do Cerrado. O espaço combina hospedagem de alto padrão com iniciativas de conservação ambiental e educação, oferecendo experiências como safáris noturnos e observação de espécies ameaçadas, como o lobo-guará.
Além dos destaques listados internacionalmente, outros destinos emergentes no estado mostram que a hospitalidade sustentável também pode ser um motor de desenvolvimento regional. No Litoral Norte, em Baixio, na Costa dos Coqueiros, desponta como um polo de bem-estar e turismo consciente. Ali, o Grupo Prima opera empreendimentos como o Hotel Boutique Spa Ponta de Inhambupe e a Pousada Aldeola, com gestão da Slaviero Hotéis.
A proposta em Baixio vai além da infraestrutura de luxo. A experiência do visitante é pensada de forma personalizada desde o pré-check-in até o pós-estada, com serviços adaptados às preferências individuais e forte presença de profissionais da própria comunidade. A hospitalidade se traduz em detalhes — de arranjos florais a cocadas artesanais — e em experiências sensoriais como o tratamento “Maravilha do Coco”, no spa, que utiliza o fruto em diferentes formas.
“A hospitalidade é o fio condutor que conecta o visitante à frequência de Baixio. Nossa equipe, formada por profissionais da comunidade, é a guardiã dessa autenticidade”, afirma Antonio Barretto Junior, diretor do destino Baixio no Grupo Prima.
Esse modelo de turismo, que integra luxo e responsabilidade, também tem impacto direto na economia local. Segundo Allisson Martins, economista do Banco do Nordeste, o bom desempenho do setor impulsiona a geração de emprego e renda na região. “Os indicadores evidenciam não apenas o potencial do setor, mas a capacidade da Bahia de se manter como destino estratégico nos cenários nacional e internacional”, afirma.
Pequenas empresas
Para sustentar esse crescimento, Martins explica que o acesso a crédito tem sido um aliado importante. O Banco do Nordeste, por meio de linhas com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e do Fundo Geral do Turismo (Fungetur), oferece financiamento de até 100% dos investimentos para empresas do setor, incluindo construção, ampliação, modernização e capital de giro. “É um momento favorável para que micro e pequenos empresários estruturem seus negócios e ampliem sua participação no mercado”, destaca Pedro Lima Neto, superintendente do banco na Bahia.
A combinação entre demanda crescente, reconhecimento internacional e políticas de incentivo cria um ambiente propício para novos investimentos. Mais do que números, no entanto, o que se consolida no estado da Bahia é um novo paradigma de turismo, no qual a sofisticação está diretamente ligada à autenticidade e à preservação.
