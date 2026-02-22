TURISMO
Nem Disney, nem Universal: parque brasileiro vira o 2º melhor do mundo
Premiação internacional baseada em milhões de avaliações
Por Iarla Queiroz
O maior parque temático da América Latina acaba de conquistar um feito inédito para o turismo brasileiro. O Beto Carrero World, localizado em Penha (SC), foi eleito o segundo melhor parque temático do planeta no Travellers’ Choice Awards 2025, promovido pelo Tripadvisor.
O empreendimento nacional ficou atrás somente do Ferrari World Yas Island, em Abu Dhabi, e superou nomes consagrados como o Disney's Hollywood Studios e o Epcot, ambos pertencentes ao grupo The Walt Disney Company.
Ranking construído pela experiência do público
A lista do Travellers’ Choice Awards é elaborada com base em milhões de avaliações espontâneas deixadas por visitantes do mundo inteiro. Entre os critérios considerados estão qualidade das atrações, atendimento, estrutura oferecida e a experiência geral vivida no local.
O resultado consolida o parque catarinense como referência internacional em entretenimento e reforça sua posição no cenário global do turismo.
Estrutura grandiosa e reconhecimento internacional
Com mais de 100 atrações voltadas a diferentes faixas etárias, o complexo se tornou um dos principais polos turísticos de Santa Catarina e um dos maiores símbolos de lazer do país.
Em comunicado oficial, a administração agradeceu ao público pelas avaliações positivas e atribuiu o reconhecimento ao trabalho das equipes e ao compromisso permanente com inovação e qualidade.
Instalado em uma área de 14 milhões de metros quadrados, o parque reúne montanhas-russas, áreas temáticas, espetáculos ao vivo e cinema 3D, mantendo um portfólio diversificado para famílias e visitantes de todas as idades.
Investimentos milionários e alianças globais
Entre os projetos mais recentes está a primeira área temática Nerf do mundo, desenvolvida em parceria com a Hasbro Inc., fabricante dos famosos lançadores de brinquedo. O investimento na atração foi de aproximadamente R$ 100 milhões.
A iniciativa integra a estratégia de firmar parcerias internacionais e atualizar constantemente o conjunto de experiências oferecidas ao público.
Um legado que transformou o turismo brasileiro
O parque foi inaugurado em 28 de dezembro de 1991 por João Batista Sérgio Murad, conhecido nacionalmente como Beto Carrero. O empresário morreu em 2008, vítima de endocardite, deixando um projeto que mudaria o patamar do turismo de entretenimento no Brasil.
Mais de três décadas após a inauguração, o empreendimento segue em expansão e modernização.
Localização estratégica impulsiona visitas
O complexo está situado ao lado do Kartódromo Internacional Beto Carrero e do Instituto Beto Carrero, em área com espaço destinado a futuras ampliações.
Em Penha, o parque fica a cerca de 35 km de Balneário Camboriú, 60 km de Blumenau e 66 km de Joinville. O acesso é facilitado pela BR-101 e pela proximidade com o Aeroporto Internacional de Navegantes, o que amplia sua conexão com turistas de todo o país e do exterior.
