Nem Disney, nem Universal: parque brasileiro vira o 2º melhor do mundo

Siga o A TARDE no Google

Beto Carrero World fica atrás apenas do Ferrari World - Foto: Divulgação

O maior parque temático da América Latina acaba de conquistar um feito inédito para o turismo brasileiro. O Beto Carrero World, localizado em Penha (SC), foi eleito o segundo melhor parque temático do planeta no Travellers’ Choice Awards 2025, promovido pelo Tripadvisor.

O empreendimento nacional ficou atrás somente do Ferrari World Yas Island, em Abu Dhabi, e superou nomes consagrados como o Disney's Hollywood Studios e o Epcot, ambos pertencentes ao grupo The Walt Disney Company.

Tudo sobre Turismo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ranking construído pela experiência do público



A lista do Travellers’ Choice Awards é elaborada com base em milhões de avaliações espontâneas deixadas por visitantes do mundo inteiro. Entre os critérios considerados estão qualidade das atrações, atendimento, estrutura oferecida e a experiência geral vivida no local.

O resultado consolida o parque catarinense como referência internacional em entretenimento e reforça sua posição no cenário global do turismo.

Beto Carrero World | Foto: Divulgação

Beto Carrero World | Foto: Divulgação

Beto Carrero World | Foto: Divulgação

Beto Carrero World | Foto: Divulgação

Estrutura grandiosa e reconhecimento internacional



Com mais de 100 atrações voltadas a diferentes faixas etárias, o complexo se tornou um dos principais polos turísticos de Santa Catarina e um dos maiores símbolos de lazer do país.

Em comunicado oficial, a administração agradeceu ao público pelas avaliações positivas e atribuiu o reconhecimento ao trabalho das equipes e ao compromisso permanente com inovação e qualidade.

Instalado em uma área de 14 milhões de metros quadrados, o parque reúne montanhas-russas, áreas temáticas, espetáculos ao vivo e cinema 3D, mantendo um portfólio diversificado para famílias e visitantes de todas as idades.

Beto Carrero World | Foto: Divulgação

Investimentos milionários e alianças globais



Entre os projetos mais recentes está a primeira área temática Nerf do mundo, desenvolvida em parceria com a Hasbro Inc., fabricante dos famosos lançadores de brinquedo. O investimento na atração foi de aproximadamente R$ 100 milhões.

A iniciativa integra a estratégia de firmar parcerias internacionais e atualizar constantemente o conjunto de experiências oferecidas ao público.

Um legado que transformou o turismo brasileiro

O parque foi inaugurado em 28 de dezembro de 1991 por João Batista Sérgio Murad, conhecido nacionalmente como Beto Carrero. O empresário morreu em 2008, vítima de endocardite, deixando um projeto que mudaria o patamar do turismo de entretenimento no Brasil.

Mais de três décadas após a inauguração, o empreendimento segue em expansão e modernização.

Beto Carrero World | Foto: Divulgação

Localização estratégica impulsiona visitas



O complexo está situado ao lado do Kartódromo Internacional Beto Carrero e do Instituto Beto Carrero, em área com espaço destinado a futuras ampliações.

Em Penha, o parque fica a cerca de 35 km de Balneário Camboriú, 60 km de Blumenau e 66 km de Joinville. O acesso é facilitado pela BR-101 e pela proximidade com o Aeroporto Internacional de Navegantes, o que amplia sua conexão com turistas de todo o país e do exterior.