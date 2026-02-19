Descubra Isla Pasión: paraíso acessível no Caribe mexicano

Siga o A TARDE no Google

Isla Pasión, no México - Foto: Reprodução

Um verdadeiro refúgio no 'Caribe mexicano' conquistou o topo do ranking anual do Tripadvisor e foi eleita a melhor praia do mundo em 2025. A escolhida? A paradisíaca Isla Pasión, localizada próxima à ilha de Cozumel, no México.

A lista reúne 24 praias de diferentes continentes e é elaborada com base nas avaliações e comentários feitos por viajantes ao longo do último ano na plataforma.

Isla Pasión, no México | Foto: Divulgação / TripAdvisor

Um oásis acessível apenas por barco

O grande destaque do ranking é um cenário que parece saído de um cartão-postal. Isla Pasión fica em uma ilha isolada no Caribe e só pode ser acessada por meio de passeios de barco, geralmente partindo de Cozumel.

O local reúne águas rasas e cristalinas, recifes de corais protegidos e uma extensa faixa de areia branca. A combinação atrai turistas que buscam tranquilidade, contato com a natureza e mar calmo.

Mesmo sendo um ambiente reservado e de acesso controlado, a estrutura oferece conforto, opções gastronômicas e atividades de lazer, equilibrando preservação natural com experiência turística.

Estrutura completa em meio ao paraíso



Apesar do clima de isolamento, Isla Pasión conta com infraestrutura organizada para receber visitantes. Além de banhos de mar em águas transparentes, há possibilidade de praticar esportes aquáticos e participar de diferentes passeios.

A gastronomia mexicana também faz parte da experiência, tornando o passeio ainda mais completo para quem decide incluir o destino no roteiro.

Isla Pasión, no México | Foto: Divulgação / TripAdvisor

Atenção antes de planejar a visita



Um ponto importante: Isla Pasión não é uma praia pública de livre acesso. Por isso, é necessário adquirir um “day pass” ou contratar uma excursão previamente organizada.

Também é essencial confirmar que o destino escolhido é a Isla Pasión localizada em Cozumel, verificar o tempo de permanência permitido e, se possível, optar por pacotes que incluam transporte, alimentação e uso das instalações.

As outras praias que completam o top 5

Embora o foco esteja na líder do ranking, outras quatro praias também aparecem entre as mais bem avaliadas do mundo:

Praia de Elafonissi (Grécia) – conhecida pela areia que pode apresentar tons rosados e águas transparentes.

– conhecida pela areia que pode apresentar tons rosados e águas transparentes. Lagoa de Balos (Grécia) – famosa pelo mar azul-turquesa e piscinas naturais formadas entre bancos de areia.

– famosa pelo mar azul-turquesa e piscinas naturais formadas entre bancos de areia. Eagle Beach (Aruba) – destino procurado para esportes aquáticos e mar tranquilo.

– destino procurado para esportes aquáticos e mar tranquilo. Praia da Falésia (Portugal) – marcada por falésias avermelhadas que contrastam com o mar azul.

A Grécia, inclusive, se destacou ao emplacar duas praias entre as três primeiras posições.

Praia de Elafonissi, na Grécia | Foto: Divulgação / TripAdvisor

Brasil também aparece no ranking



O Brasil marca presença com a Praia de Ipanema, que ocupa a 23ª colocação e é a única representante brasileira na lista.

Um dos cartões-postais mais conhecidos do país, o trecho na Zona Sul do Rio de Janeiro é famoso pelo pôr do sol visto do Arpoador, que costuma reunir moradores e turistas para assistir ao espetáculo natural.

Mesmo com destinos espalhados pelo mundo, foi um oásis mexicano, acessível apenas por barco e cercado por águas cristalinas, que conquistou o primeiro lugar e chamou a atenção dos viajantes em 2025.