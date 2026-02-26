Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TURISMO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TURISMO

Praia grátis? Vila famosa cobra taxa obrigatória de quem deseja entrar

Entenda as regras de cobrança para visitar um dos destinos mais famosos do país

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

26/02/2026 - 20:25 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Desde 2023, o valor fixado para a taxa de permanência é de R$ 41,50
Desde 2023, o valor fixado para a taxa de permanência é de R$ 41,50 -

Embora o acesso às praias brasileiras seja, em regra, gratuito, destinos de preservação ambiental como Jijoca de Jericoacoara, no Ceará, adotam medidas específicas para manter a conservação local.

Para visitar a vila, o viajante deve estar atento à Taxa de Turismo Sustentável (TTS), uma cobrança obrigatória que gera recursos para a infraestrutura e o monitoramento do fluxo de visitantes.

Tudo sobre Turismo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Desde 2023, o valor fixado para a taxa é de R$ 41,50. Este montante cobre a permanência do turista por um período de até dez dias na localidade.

Como funciona a cobrança por permanência

O sistema de arrecadação é calculado com base no tempo de estada. Caso o visitante decida estender suas férias além dos dez dias previstos no pagamento inicial, é aplicada uma taxa adicional de R$ 4,15 por dia extra.

Leia Também:

Bahia é o quarto destino mais procurado do Brasil; confira o ranking
Neva no Brasil? Conheça a “Suíça brasileira” que tem neve até no verão
Nem Disney, nem Universal: parque brasileiro vira o 2º melhor do mundo

O objetivo da prefeitura ao aplicar a Taxa de Turismo Sustentável é garantir que o impacto ambiental causado pelo alto volume de pessoas seja mitigado através de investimentos diretos na própria cidade, preservando as belezas naturais que atraem viajantes do mundo todo.

Quem tem direito à isenção?

Nem todos os perfis de visitantes precisam efetuar o pagamento. De acordo com o regulamento de Jijoca de Jericoacoara, estão isentos da taxa os seguintes grupos, mediante comprovação documental:

  • Crianças até 12 anos: Apresentando certidão de nascimento ou documento oficial com foto.
  • Idosos acima de 60 anos: Com documento oficial com foto.
  • Pessoas com Deficiência (PcD): Mediante laudo médico e documento de identificação.
  • Moradores locais: Residentes e domiciliados em Jijoca de Jericoacoara com comprovante de endereço.
  • Trabalhadores da Vila: Profissionais que comprovem vínculo empregatício na região.

Dica para o viajante

Para evitar filas na chegada à vila, a recomendação é que o pagamento da Taxa de Turismo Sustentável seja realizado antecipadamente através do site oficial da prefeitura. O comprovante (voucher) deve ser apresentado no posto de controle na entrada de Jericoacoara.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Nordeste Turismo utilidade pública

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Desde 2023, o valor fixado para a taxa de permanência é de R$ 41,50
Play

Por que soldados de Israel transformaram a Bahia em destino pós-guerra?

Desde 2023, o valor fixado para a taxa de permanência é de R$ 41,50
Play

"Para quê turista duro?": vereador defende taxa de acesso a cidade da Chapada Diamantina

Desde 2023, o valor fixado para a taxa de permanência é de R$ 41,50
Play

São Tomé (além) das Letras: beleza natural e cachoeiras complementam o misticismo

Desde 2023, o valor fixado para a taxa de permanência é de R$ 41,50
Play

Taxa de R$ 700 para ir à praia? Turistas denunciam cobrança no Conde

x