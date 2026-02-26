Praia grátis? Vila famosa cobra taxa obrigatória de quem deseja entrar

Desde 2023, o valor fixado para a taxa de permanência é de R$ 41,50 - Foto: Gabriel Rissi | Unsplash

Embora o acesso às praias brasileiras seja, em regra, gratuito, destinos de preservação ambiental como Jijoca de Jericoacoara, no Ceará, adotam medidas específicas para manter a conservação local.

Para visitar a vila, o viajante deve estar atento à Taxa de Turismo Sustentável (TTS), uma cobrança obrigatória que gera recursos para a infraestrutura e o monitoramento do fluxo de visitantes.

Desde 2023, o valor fixado para a taxa é de R$ 41,50. Este montante cobre a permanência do turista por um período de até dez dias na localidade.

Como funciona a cobrança por permanência

O sistema de arrecadação é calculado com base no tempo de estada. Caso o visitante decida estender suas férias além dos dez dias previstos no pagamento inicial, é aplicada uma taxa adicional de R$ 4,15 por dia extra.

O objetivo da prefeitura ao aplicar a Taxa de Turismo Sustentável é garantir que o impacto ambiental causado pelo alto volume de pessoas seja mitigado através de investimentos diretos na própria cidade, preservando as belezas naturais que atraem viajantes do mundo todo.

Quem tem direito à isenção?

Nem todos os perfis de visitantes precisam efetuar o pagamento. De acordo com o regulamento de Jijoca de Jericoacoara, estão isentos da taxa os seguintes grupos, mediante comprovação documental:

Crianças até 12 anos: Apresentando certidão de nascimento ou documento oficial com foto.

Apresentando certidão de nascimento ou documento oficial com foto. Idosos acima de 60 anos: Com documento oficial com foto.

Com documento oficial com foto. Pessoas com Deficiência (PcD): Mediante laudo médico e documento de identificação.

Mediante laudo médico e documento de identificação. Moradores locais: Residentes e domiciliados em Jijoca de Jericoacoara com comprovante de endereço.

Residentes e domiciliados em Jijoca de Jericoacoara com comprovante de endereço. Trabalhadores da Vila: Profissionais que comprovem vínculo empregatício na região.

Dica para o viajante

Para evitar filas na chegada à vila, a recomendação é que o pagamento da Taxa de Turismo Sustentável seja realizado antecipadamente através do site oficial da prefeitura. O comprovante (voucher) deve ser apresentado no posto de controle na entrada de Jericoacoara.