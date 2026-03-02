Estudante morre por hemorragia cerebral após maratona de videogame

Siga o A TARDE no Google

Um estudante universitário morreu por hemorragia cerebral, após passar quatro dias seguidos jogando videogame sem dormir. O caso aconteceu na cidade de Taipé, em Taiwan.

Em relato, divulgado através das redes sociais da enfermeira Lin Ting, responsável pelo atendimento do jovem, a profissional explicou que a vítima aproveitava um momento de lazer durante as férias. Ao perceberem a prática exagerada, os pais do jovem o alertaram, mas ele insistiu na maratona.

Desta forma, após a quarta noite seguida acordado, o jovem levantou para ir ao banheiro, gritou e desmaiou. A família o levou ao hospital, onde os médicos identificaram o rompimento de artérias cerebrais, causadoras da hemorragia.

Ele passou por uma cirurgia de emergência e foi submetido à ventilação mecânica, mas não resistiu aos danos e foi a óbito.

“Se você não proteger seu cérebro e não tiver hábitos saudáveis, seus vasos sanguíneos podem colapsar a qualquer momento”, alertou a enfermeira.

Hemorragia cerebral

A hemorragia cerebral pode ser causada por pressão alta ou colesterol elevado, na maioria das vezes, no entanto, fatores como privação extrema de sono, tabagismo, consumo excessivo de álcool e estresse contínuo também aumentam o risco.

Entre os principais sintomas estão: