Estudante morre por hemorragia cerebral após maratona de videogame
Jovem teria passado quatro dias sem dormir devido aos jogos
Por Luiza Nascimento
Um estudante universitário morreu por hemorragia cerebral, após passar quatro dias seguidos jogando videogame sem dormir. O caso aconteceu na cidade de Taipé, em Taiwan.
Em relato, divulgado através das redes sociais da enfermeira Lin Ting, responsável pelo atendimento do jovem, a profissional explicou que a vítima aproveitava um momento de lazer durante as férias. Ao perceberem a prática exagerada, os pais do jovem o alertaram, mas ele insistiu na maratona.
Desta forma, após a quarta noite seguida acordado, o jovem levantou para ir ao banheiro, gritou e desmaiou. A família o levou ao hospital, onde os médicos identificaram o rompimento de artérias cerebrais, causadoras da hemorragia.
Ele passou por uma cirurgia de emergência e foi submetido à ventilação mecânica, mas não resistiu aos danos e foi a óbito.
“Se você não proteger seu cérebro e não tiver hábitos saudáveis, seus vasos sanguíneos podem colapsar a qualquer momento”, alertou a enfermeira.
Hemorragia cerebral
A hemorragia cerebral pode ser causada por pressão alta ou colesterol elevado, na maioria das vezes, no entanto, fatores como privação extrema de sono, tabagismo, consumo excessivo de álcool e estresse contínuo também aumentam o risco.
Entre os principais sintomas estão:
- Dor de cabeça súbita e intensa;
- Fraqueza ou dormência no rosto, braço ou perna (geralmente de um lado do corpo);
- Dificuldade para falar ou entender o que está sendo dito;
- Visão dupla ou perda de visão;
- Perda de equilíbrio ou coordenação;
- Confusão mental;
- Náuseas e vômitos;
- Convulsões;
- Perda de consciência.
