Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SAÚDE

Conheça tratamentos garantidos pelo SUS a pessoas com fibromialgia

Pacientes têm direito a acompanhamento multidisciplinar, que garante fisioterapia, psicologia e mais

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

02/03/2026 - 9:12 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil
Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil -

Pacientes com fibromialgia passam a contar com um tratamento multidisciplinar garantido pelo Sistema Único de Saúde (SUS), após o anúncio das novas diretrizes governamentais. Entre as medidas está o planejamento estruturado que visa ampliar o acesso à ajuda qualificada e melhorar a vida de quem convive com a síndrome.

A cartilha prevê a capacitação de profissionais, e também um tratamento multidisciplinar, com fisioterapia, apoio psicológico e terapia ocupacional.

Tudo sobre Saúde em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em janeiro, a fibromialgia passou a ser reconhecida como deficiência e, através da classificação, pessoas com a condição passaram a ter direitos a acessar serviços garantidos por lei como:

  • Cotas em concursos públicos e seleções de emprego.
  • Isenção de IPI, ICMS e IOF na compra de veículos adaptados.
  • Aposentadoria por invalidez e auxílio-doença, mediante avaliação pericial.
  • Benefício de Prestação Continuada (BPC), no caso de baixa renda.
  • Pensão por morte, em situações em que a incapacidade para o trabalho for comprovada.

Leia Também:

Adeus canetas? Nova pílula mostra resultado maior que Mounjaro
Ministério da Saúde emite alerta máximo após avanço da Mpox no Brasil
Além da ficção: Conheça a técnica que usa órgãos de porco em pessoas

O que é fibromialgia?

A fibromialgia é uma síndrome clínica que atinge de 2,5% a 5% da população brasileira. Ela é caracterizada por dores constantes por todo o corpo, sem qualquer ligação com lesões ou inflamações e, muitas vezes, está caracterizada por fadiga, alteração no sono e distúrbios cognitivos.

O diagnóstico é puramente clínico, com o paciente contando para o médico o que ele sente e o especialista reconhecendo os sintomas típicos da fibromialgia. Depois, é importante que se faça um bom exame físico, porque o paciente com fibromialgia pode ter outras doenças.

Não existem exames específicos para fibromialgia, portanto, o ideal é que o paciente procure um reumatologista para investigar a possibilidade, ou busque atendimento primário onde for possível, como uma Unidade Básica de Saúde.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Fibromialgia Saúde sus tratamento

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil
Play

Jovem tetraplégico mexe os braços após tratamento revolucionário

Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil
Play

Vídeo: centenas de peixes são encontrados mortos no Dique do Tororó

Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil
Play

Pacientes com doenças crônicas ficam sem passe livre em Feira

x