Conheça tratamentos garantidos pelo SUS a pessoas com fibromialgia

Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil - Foto: Luiza Nascimento

Pacientes com fibromialgia passam a contar com um tratamento multidisciplinar garantido pelo Sistema Único de Saúde (SUS), após o anúncio das novas diretrizes governamentais. Entre as medidas está o planejamento estruturado que visa ampliar o acesso à ajuda qualificada e melhorar a vida de quem convive com a síndrome.

A cartilha prevê a capacitação de profissionais, e também um tratamento multidisciplinar, com fisioterapia, apoio psicológico e terapia ocupacional.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em janeiro, a fibromialgia passou a ser reconhecida como deficiência e, através da classificação, pessoas com a condição passaram a ter direitos a acessar serviços garantidos por lei como:

Cotas em concursos públicos e seleções de emprego.

Isenção de IPI, ICMS e IOF na compra de veículos adaptados.

Aposentadoria por invalidez e auxílio-doença, mediante avaliação pericial.

Benefício de Prestação Continuada (BPC), no caso de baixa renda.

Pensão por morte, em situações em que a incapacidade para o trabalho for comprovada.

O que é fibromialgia?

A fibromialgia é uma síndrome clínica que atinge de 2,5% a 5% da população brasileira. Ela é caracterizada por dores constantes por todo o corpo, sem qualquer ligação com lesões ou inflamações e, muitas vezes, está caracterizada por fadiga, alteração no sono e distúrbios cognitivos.

O diagnóstico é puramente clínico, com o paciente contando para o médico o que ele sente e o especialista reconhecendo os sintomas típicos da fibromialgia. Depois, é importante que se faça um bom exame físico, porque o paciente com fibromialgia pode ter outras doenças.

Não existem exames específicos para fibromialgia, portanto, o ideal é que o paciente procure um reumatologista para investigar a possibilidade, ou busque atendimento primário onde for possível, como uma Unidade Básica de Saúde.