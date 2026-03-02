Leoa ultrapassa grades e ataca criança em zoológico; assista

A criança foi encaminhada ao hospital após o ocorrido - Foto: Reprodução | Instagram

Uma criança de 10 anos foi atacada por uma leoa durante um passeio em um zoológico. Acompanhada dos familiares, a garota foi puxada pelo animal, que passou as patas através das grades de proteção e agarrou em sua roupa.

O caso aconteceu no Zoológico do Parque Zhongshan de Shantou, na província de Guangdong, na China, e foi registrado por pessoas que passavam pelo local. No vídeo, que viralizou nas redes sociais, é possível ver a vítima gritando durante o ocorrido.

Funcionário do estabelecimento, um tratador interveio para ajudar a criança, utilizando uma barra para afastar o felino. Em seguida, a menina foi levada para um hospital próximo da região, onde tratou as escoriações leves na perna e foi vacinada contra a raiva.

Área proibida

Segundo informações divulgadas pela imprensa local, o ataque aconteceu em uma área proibida para visitantes. O local é destinado à alimentação dos animais, com atividade limitada a idade mínima, a fim de evitar acidentes como este.

Depois do ocorrido, o zoológico foi fechado temporariamente para revisão dos protocolos de segurança e o funcionário responsável pela atividade foi suspenso e transferido de função.