LUXO
Mansão de Bianca Andrade tem aquário salgado projetado para tubarões
Local conta com haras, sala de cinema, heliponto e outros espaços luxuosos
Por Luiza Nascimento
Siga o A TARDE no Google
Uma das influenciadoras e empresárias de maior destaque no cenário brasileiro, Bianca Andrade, a Boca Rosa, tem uma mansão luxuosa, em Alphaville, em São Paulo, avaliada em R$ 18 milhões. O local chama atenção pelo luxo e detalhes.
Com aproximadamente 1.200 metros quadrados de área construída, a casa térrea conta com paredes de vidro, que garantem vista ampla e valorizam a iluminação natural. Além disso, todo o espaço é completamente automatizado e pode ser controlado através de comandos de voz.
Entre os destaques da mansão está o aquário de água salgada instalado na sala principal. O equipamento conta com 7 mil litros e abriga corais e espécies marinhas, com capacidade para comportar tubarões.
Na época em que adquiriu o imóvel, Bianca chegou a dizer que o antigo dono realmente abrigava os animais, mas antes da mudança pediu eles fossem levados para outro local e atendidos por profissionais específicos.
"Não tem tubarões na minha casa, tá, gente? Uma das condições antes de eu comprar a casa era que os tubarões fossem para um lugar que tivessem profissionais que pudessem cuidar deles. Falei com o ex-dono da casa que não concordava que eles ficassem ali, então não tem tubarões na minha casa", contou.
Além do aquário gigante, outro equipamento do mesmo tipo integra o ambiente, porém em menor proporção.
Leia Também:
Outros detalhes da mansão
A residência ainda conta com:
- Sala de cinema com 12 lugares;
- Espaço de convivência amplo;
- Haras integrado ao terreno;
- Heliponto;
- Quatro suítes com closets;
- Escritório;
- Piscina aquecida;
- Lareira;
- Adega;
- Academia;
- Salão de jogos;
- Salão de festas.
Veja fotos
| | | | |
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes