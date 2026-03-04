Mansão de Bianca Andrade tem aquário salgado projetado para tubarões

- Foto: Reprodução

Uma das influenciadoras e empresárias de maior destaque no cenário brasileiro, Bianca Andrade, a Boca Rosa, tem uma mansão luxuosa, em Alphaville, em São Paulo, avaliada em R$ 18 milhões. O local chama atenção pelo luxo e detalhes.

Com aproximadamente 1.200 metros quadrados de área construída, a casa térrea conta com paredes de vidro, que garantem vista ampla e valorizam a iluminação natural. Além disso, todo o espaço é completamente automatizado e pode ser controlado através de comandos de voz.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Entre os destaques da mansão está o aquário de água salgada instalado na sala principal. O equipamento conta com 7 mil litros e abriga corais e espécies marinhas, com capacidade para comportar tubarões.

Na época em que adquiriu o imóvel, Bianca chegou a dizer que o antigo dono realmente abrigava os animais, mas antes da mudança pediu eles fossem levados para outro local e atendidos por profissionais específicos.

"Não tem tubarões na minha casa, tá, gente? Uma das condições antes de eu comprar a casa era que os tubarões fossem para um lugar que tivessem profissionais que pudessem cuidar deles. Falei com o ex-dono da casa que não concordava que eles ficassem ali, então não tem tubarões na minha casa", contou.

Além do aquário gigante, outro equipamento do mesmo tipo integra o ambiente, porém em menor proporção.

Outros detalhes da mansão

A residência ainda conta com:

Sala de cinema com 12 lugares;

Espaço de convivência amplo;

Haras integrado ao terreno;

Heliponto;

Quatro suítes com closets;

Escritório;

Piscina aquecida;

Lareira;

Adega;

Academia;

Salão de jogos;

Salão de festas.

Veja fotos