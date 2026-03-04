Xuxa leva calote após comprar carro blindado com defeito

Carro apresentou problemas técnicos logo nos primeiros dias de uso - Foto: Reprodução | TV Globo

A apresentadora Xuxa Meneghel venceu na Justiça uma ação contra a empresa Eleven Blindados, mas ainda não recebeu o valor determinado judicialmente. Tudo começou com a compra, em julho de 2023, de um Volvo XC90, que apresentou problemas técnicos logo nos primeiros dias de uso.

O negócio foi desfeito de comum acordo, com a devolução do veículo, mas o dinheiro pago não retornou à conta da artista. O valor inicial de R$ 220 mil pago pela apresentadora subiu e hoje está atualizado em R$ 366 mil.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Xuxa pagou os R$ 220 mil pelo carro e ainda entregou outro veículo como parte do pagamento, segundo os autos do processo obtido pelo Notícias da TV. Após os defeitos, as partes acertaram a rescisão do contrato, com a promessa de devolução do valor pago. O processo tramitou na 6ª Vara Cível da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

No entanto, a empresa alegou a impossibilidade de quitar a quantia por causa de um bloqueio judicial em contas ligadas a um de seus CNPJs, em ação movida pelo Banco Bradesco na 1ª Vara Cível de Santo Amaro (SP).

A apresentadora tentou, antes de recorrer ao Judiciário, resolver a situação de maneira amigável. Em 28 de agosto de 2023, a pedido da própria empresa, ela protocolou petição no processo que tramitava em São Paulo para reforçar um pedido de desbloqueio dos valores.

A tentativa, porém, não teve êxito. Em novembro daquele ano, seus advogados enviaram uma notificação formal cobrando a devolução corrigida do valor.

A ação foi distribuída em 19 de dezembro de 2023. Em contestação, a Eleven sustentou que o bloqueio configuraria "caso fortuito e força maior". No decorrer do processo, houve tentativas de acordo com propostas de parcelamento, incluindo pagamento em 24 vezes sem reajuste, que foram rejeitadas pela defesa de Xuxa.

Já em 13 de outubro de 2025, a Justiça condenou a empresa ao pagamento de R$ 220 mil, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária desde o desfazimento do negócio, além de custas processuais e honorários de 10% sobre o valor da condenação.

Sem recurso, a sentença transitou em julgado em 18 de dezembro de 2025. Em 23 de janeiro de 2026, teve início a fase de execução, com cobrança atualizada de R$ 366.023,40.