Cantor Latino sofre acidente de ônibus a caminho de show

Siga o A TARDE no Google

Acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira, 6 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ônibus que transportava o cantor Latino e a sua equipe se envolveu em um acidente na Rodovia Washington Luís (SP-310), na região de Matão, no interior de São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 6.

Após o ocorrido, o artista usou as redes sociais para tranquilizar os fãs informando que todos estão bem e agradeceu pelo fato de ninguém ter se ferido gravemente.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A ocorrência foi registrada no quilômetro 308+600 da rodovia, na pista sul, no sentido interior-capital, segundo a concessionária Ecovias Noroeste Paulista, responsável pela administração do trecho.

A empresa disse ainda que o ônibus seguia pela faixa da direita da pista norte quando, por circunstâncias que ainda estão sendo investigadas, o motorista perdeu o controle da direção.

Com isso, o veículo atravessou para o outro lado da via e acabou indo parar no acostamento da pista sul, já no sentido contrário ao fluxo.

O veículo havia saído de Mogi das Cruzes e tinha como destino São José do Rio Preto, onde o cantor tem apresentação marcada para sábado, 7.

O show segue confirmado e não foi anunciado qualquer cancelamento do show.

Veja fotos do acidente:

Acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira, 6 | Foto: Redes Sociais e CCM - Artesp