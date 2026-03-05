Britney Spears é presa em flagrante após bebedeira

Siga o A TARDE no Google

Prisão de Britney aconteceu na noite de quarta-feira, 4 - Foto: Reprodução | Instagram

A cantora Britney Spears teria sido presa no condado de Ventura, na Califórnia, EUA, por dirigir sob influência de álcool na noite dessa quarta-feira, 4, segundo o TMZ.

A artista foi algemada por volta de 21h30. Ela teria sido liberada logo em seguida, de acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de Ventura.

Venda de direitos autorais

No mês passado, Britney vendeu os direitos de suas músicas para a Primary Wave, empresa que vem concentrando obras de grandes ícones da indústria fonográfica.

Embora os termos oficiais não tenham sido divulgados, a imprensa norte-americana divulgou que o valor do negócio pode se aproximar dos US$ 200 milhões — cifra semelhante à obtida por Justin Bieber ao negociar seu repertório em 2023. Na cotação atual, o montante gira em torno de R$ 1 bilhão.

O acordo envolve canções que definiram uma geração e consolidaram Britney como um dos maiores fenômenos do pop, como ‘Baby One More Time’, ‘Oops!… I Did It Again’ e ‘Toxic’.