Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FLAGRANTE

Britney Spears é presa em flagrante após bebedeira

Artista precisou ser algemada

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

05/03/2026 - 12:28 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Prisão de Britney aconteceu na noite de quarta-feira, 4
Prisão de Britney aconteceu na noite de quarta-feira, 4 -

A cantora Britney Spears teria sido presa no condado de Ventura, na Califórnia, EUA, por dirigir sob influência de álcool na noite dessa quarta-feira, 4, segundo o TMZ.

A artista foi algemada por volta de 21h30. Ela teria sido liberada logo em seguida, de acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de Ventura.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Venda de direitos autorais

No mês passado, Britney vendeu os direitos de suas músicas para a Primary Wave, empresa que vem concentrando obras de grandes ícones da indústria fonográfica.

Embora os termos oficiais não tenham sido divulgados, a imprensa norte-americana divulgou que o valor do negócio pode se aproximar dos US$ 200 milhões — cifra semelhante à obtida por Justin Bieber ao negociar seu repertório em 2023. Na cotação atual, o montante gira em torno de R$ 1 bilhão.

O acordo envolve canções que definiram uma geração e consolidaram Britney como um dos maiores fenômenos do pop, como ‘Baby One More Time’, ‘Oops!… I Did It Again’ e ‘Toxic’.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Britney Spears

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Prisão de Britney aconteceu na noite de quarta-feira, 4
Play

Pablo quebra o silêncio sobre 'plágio' de Bruno Mars: "Fiquei surpreso"

Prisão de Britney aconteceu na noite de quarta-feira, 4
Play

Bruno Mars plagiou música sucesso de Pablo? Saiba opiniões de especialistas

Prisão de Britney aconteceu na noite de quarta-feira, 4
Play

30 anos: vídeo mostra ‘premonição’ dos Mamonas Assassinas no dia da tragédia

Prisão de Britney aconteceu na noite de quarta-feira, 4
Play

Há 30 anos, Michael Jackson eternizava o Pelourinho em clipe histórico

x