Bruno Magnata abre o jogo sobre sair da La Fúria e seguir carreira solo

Especulações sobre a saída de Magnata circulam desde o ano passado - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Há meses circulam boatos da suposta saída de Bruno Magnata da banda La Fúria. Dessa vez, o cantor confirmou, através de nota de sua assessoria de imprensa na terça-feira, 10, sua vontade de seguir carreira solo fora do grupo.

“Sempre tive muita vontade de experimentar a carreira solo. Tenho conversado bastante com minha família e também com Sacra e Maron para que a gente encontre o melhor caminho para todos”, inicia o texto.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“O que posso dizer agora é que este será um ano muito especial, de celebração dessa história linda que construí com a La Fúria. Sigo normalmente com a banda e cumprindo nossa agenda de shows, então os fãs ainda podem viver muitos momentos comigo no palco”, afirma Magnata.

Sem data oficial

O cantor, porém, não confirma uma data oficial de saída do grupo e garante o cumprimento da agenda de shows e compromissos profissionais firmados com a La Fúria.

Além disso, a nota afirma que a saída oficial do cantor será anunciada aos fãs e à imprensa quando for firmada.

A saída de Magnata da La Fúria já era motivo de especulação desde dezembro de 2025, quando foi negada pela assessoria.

O cantor vem comandando, desde o ano passado, projetos mais distantes da banda de pagode, como o 'Resenha do Mag', que contou com um show no Pelourinho e o projeto 'Brega do Magnata'.

Leia a nota na íntegra:

“Diante das recentes especulações sobre o futuro da carreira do cantor Bruno Magnata à frente da La Fúria, a assessoria do artista esclarece que o cantor possui contrato vigente com a banda e segue normalmente cumprindo toda a agenda de shows e compromissos profissionais.

Neste momento, o artista e os empresários conversam internamente para alinhar, com tranquilidade e responsabilidade, os próximos passos da carreira.

Entre os temas discutidos está a vontade antiga do cantor de desenvolver, no futuro, um projeto solo, desejo que vem sendo avaliado em conjunto com todas as partes envolvidas.

Sempre tive muita vontade de experimentar a carreira solo. Tenho conversado bastante com minha família e também com Sacra e Maron para que a gente encontre o melhor caminho para todos. O que posso dizer agora é que este será um ano muito especial, de celebração dessa história linda que construí com a La Fúria. Sigo normalmente com a banda e cumprindo nossa agenda de shows, então os fãs ainda podem viver muitos momentos comigo no palco.

Com mais de uma década de trajetória conjunta, Bruno Magnata e La Fúria construíram uma história sólida dentro do pagode baiano, marcada por grandes shows, sucessos populares e uma forte conexão com o público.

Apesar da vontade do cantor em explorar novos caminhos artísticos no futuro, não há nenhuma definição oficial neste momento. Todo o planejamento ainda está sendo construído e, assim que houver qualquer decisão concreta, ela será comunicada oficialmente ao público e à imprensa.”