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LUTO

Saiba o que aconteceu com a filha de Amado Batista, morta aos 46 anos

Lorena Batista morreu em Goiânia (GO)

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

14/03/2026 - 10:26 h | Atualizada em 14/03/2026 - 10:50

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Lorena Batista morreu aos 46 anos
Lorena Batista morreu aos 46 anos -

A filha do cantor Amado Batista, Lorena Batista, morreu nesta sexta-feira, 13, aos 46 anos. Ela estava internada em um hospital em Goiânia (GO) e enfrentava um câncer agressivo.

Lorena tratava uma neoplasia no fígado, que já havia evoluído para metástase, ou seja, havia se espalhado para outras partes do corpo.

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Lorena desabafou sobre diagnóstico

Em 2025, a filha do cantor revelou nas redes sociais que havia descoberto um problema de saúde sério e que iniciaria o tratamento.

“Estou vindo aqui porque eu sei que estou sumida já tem um tempo. Infelizmente, eu descobri um problema sério comigo e agora eu tenho que tratar. Foi logo depois que meu pai gravou o DVD. Agora é enfrentar a doença com muita fé, com muita coragem, sem ficar com medo, porque morrer todo mundo vai, né? Então, se dá para protelar isso aí, a gente protela e vamos lutar contra esse câncer, contra esses tumores”, declarou em desabafo.

Amado Batista se pronuncia

Após a confirmação da morte, o artista se pronunciou pela primeira vez nas redes sociais e falou sobre a dor da perda. Na publicação, o cantor descreveu o momento como “a dor mais profunda” que já enfrentou.

“A vida nos reserva palcos iluminados e aplausos, mas também nos coloca diante de silêncios que parecem não ter fim. Perder a minha querida amada Lorena é a dor mais profunda que já senti, uma música que se interrompe antes do refrão, um vazio que nem o maior dos sucessos pode preencher”, escreveu.

Ainda na mensagem, o artista comentou sobre a luta da filha contra a doença. “Foram tempos difíceis, de batalhas silenciosas contra uma doença grave, mas ela nunca perdeu a doçura que era só dela”, declarou.

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Amado Batista morte de famosos

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