LUTO
Amado Batista desabafa após morte da filha: “A dor mais profunda"
O artista se pronunciou nas redes sociais
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Lorena Batista, de 46 anos, filha do cantor Amado Batista, morreu na última sexta-feira,13. Após a confirmação da morte, o artista se pronunciou pela primeira vez nas redes sociais e falou sobre a dor da perda.
Na publicação, o cantor descreveu o momento como “a dor mais profunda” que já enfrentou.
“A vida nos reserva palcos iluminados e aplausos, mas também nos coloca diante de silêncios que parecem não ter fim. Perder a minha querida amada Lorena é a dor mais profunda que já senti, uma música que se interrompe antes do refrão, um vazio que nem o maior dos sucessos pode preencher”, escreveu.
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Ainda na mensagem, o artista comentou sobre a luta da filha contra a doença. “Foram tempos difíceis, de batalhas silenciosas contra uma doença grave, mas ela nunca perdeu a doçura que era só dela”, declarou.
O que aconteceu?
Lorena Batista lutava contra um câncer de fígado em metástase desde 2025. Ela estava internada no Hospital São Francisco, onde realizava tratamento contra a doença.
A morte foi confirmada por familiares. Lorena deixa um filho de 3 anos.
Na mesma publicação, Amado Batista também agradeceu as mensagens de carinho enviadas pelos fãs. O cantor tinha um show marcado para este fim de semana em São Paulo, mas decidiu adiar o compromisso para acompanhar a filha durante a internação.
Veja a postagem:
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