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LUTO

Amado Batista desabafa após morte da filha: “A dor mais profunda"

O artista se pronunciou nas redes sociais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

14/03/2026 - 8:35 h | Atualizada em 14/03/2026 - 9:31

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artista se pronunciou nas redes sociais
artista se pronunciou nas redes sociais -

Lorena Batista, de 46 anos, filha do cantor Amado Batista, morreu na última sexta-feira,13. Após a confirmação da morte, o artista se pronunciou pela primeira vez nas redes sociais e falou sobre a dor da perda.

Na publicação, o cantor descreveu o momento como “a dor mais profunda” que já enfrentou.

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“A vida nos reserva palcos iluminados e aplausos, mas também nos coloca diante de silêncios que parecem não ter fim. Perder a minha querida amada Lorena é a dor mais profunda que já senti, uma música que se interrompe antes do refrão, um vazio que nem o maior dos sucessos pode preencher”, escreveu.

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Ainda na mensagem, o artista comentou sobre a luta da filha contra a doença. “Foram tempos difíceis, de batalhas silenciosas contra uma doença grave, mas ela nunca perdeu a doçura que era só dela”, declarou.

O que aconteceu?

Lorena Batista lutava contra um câncer de fígado em metástase desde 2025. Ela estava internada no Hospital São Francisco, onde realizava tratamento contra a doença.

A morte foi confirmada por familiares. Lorena deixa um filho de 3 anos.

Na mesma publicação, Amado Batista também agradeceu as mensagens de carinho enviadas pelos fãs. O cantor tinha um show marcado para este fim de semana em São Paulo, mas decidiu adiar o compromisso para acompanhar a filha durante a internação.

Veja a postagem:

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Um post compartilhado por Amado Batista (@amadobatistaoficial)

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Amado Batista morte de famosos

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