Filha de Amado Batista morre aos 46 anos após doença grave

Informação foi compartilhada pelo próprio artista - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A filha do cantor Amado Batista, Lorena Alves Batista, morreu neste sábado, 14, aos 46 anos. A informação foi compartilhada pelo próprio artista em suas redes sociais, onde publicou uma mensagem de despedida em homenagem à filha.

No comunicado, o cantor expressou tristeza pela perda e relembrou a luta de Lorena contra uma doença considerada grave. Até a última atualização desta reportagem, o nome da doença não havia sido divulgado.

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Na publicação, Amado Batista destacou que a filha vinha enfrentando o problema de saúde há algum tempo e travava uma batalha delicada contra a doença. O artista recebeu diversas manifestações de apoio de fãs e seguidores.

"Minhas princesas e meus príncipes, é com o coração pesado, mas cheio de fé, que venho falar com cada um de vocês. A vida nos reserva palcos iluminados e aplausos, mas também nos coloca diante de silêncios que parecem não ter fim. Perder a minha querida amada Lorena é a dor mais profunda que já senti, uma música que se interrompe antes do refrão, um vazio que nem o maior dos sucessos pode preencher. Ela lutou com uma bravura que me orgulhou todos os dias. Foram tempos difíceis, de batalhas silenciosas contra uma doença grave, mas ela nunca perdeu a doçura que era só dela. Ver uma filha partir é inverter a ordem da natureza, é sentir a alma descompassada", escreveu o cantor nas redes sociais.