Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

GRATUIDADE

Passe livre em cidade da Bahia: saiba se você tem direito ao benefício

Retomada ocorre após um período de suspensão motivado por decisões judiciais do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA)

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

17/01/2026 - 15:52 h
Novo cartão terá validade inicial de um ano
Novo cartão terá validade inicial de um ano -

A partir desta segunda-feira, 19, o sistema de transporte público de Feira de Santana voltará a oferecer gratuidade para passageiros em tratamento de anemia falciforme, fibromialgia e para pessoas que vivem com HIV/AIDS.

Leia Também:

Salvador terá mais de 200 novos ônibus com ar-condicionado
Ônibus de equipe eliminada da Copinha sofre grave acidente; saiba mais
Tarifas de ônibus intermunicipais ficam mais caras na Bahia; confira

A medida, anunciada pela administração municipal, visa restabelecer o direito ao deslocamento de pacientes que realizam tratamentos contínuos e que haviam perdido o benefício no último ano.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A retomada ocorre após um período de suspensão motivado por decisões judiciais do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA). Para viabilizar o retorno do passe livre, o custeio do sistema agora será gerido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Sedeso), conferindo à iniciativa um caráter de assistência social para cidadãos em situação de vulnerabilidade.

Neste primeiro momento, a gratuidade é destinada exclusivamente aos usuários que já possuíam o benefício até o ano passado e tiveram o cartão suspenso. A estimativa da prefeitura é que cerca de 1,2 mil pessoas sejam contempladas pela medida.

Como trocar o cartão

  • Local: Terminal Central.
  • Procedimento: usuários que possuem o antigo cartão "Via Feira" devem comparecer ao local para efetuar a substituição pelo novo modelo.
  • Sigilo e privacidade: atendimento será realizado de forma reservada. Para garantir a privacidade dos pacientes, o novo cartão de transporte apresentará apenas o nome do beneficiário, sem menção ao diagnóstico médico ou código da doença.

Validade

O novo cartão terá validade inicial de um ano. Após esse período, o benefício poderá ser prorrogado mediante reavaliação. A gestão municipal reforçou que a prioridade é garantir que nenhum paciente interrompa seu tratamento de saúde por falta de recursos para o deslocamento.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

anemia falciforme feira de sanatana gratuidade ônibus

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Novo cartão terá validade inicial de um ano
Play

Dupla que torturou e matou jovem em Salvador é presa

Novo cartão terá validade inicial de um ano
Play

Influencer tem seio apalpado na rua enquanto passeava com filho

Novo cartão terá validade inicial de um ano
Play

Vídeo: fábrica clandestina de bebidas é desarticulada em cidade baiana

Novo cartão terá validade inicial de um ano
Play

Vídeo: residência de luxo é atingida por incêndio na RMS

x