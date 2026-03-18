Cesta básica em Salvador: quantas horas você precisa trabalhar para comprar comida?

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A cesta básica é um gasto essencial para todos os brasileiros. Uma pesquisa da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) indicou quantas horas o trabalhador de cada capital do Brasil precisa trabalhar para comprar comida. Salvador ocupa uma das melhores posições no índice.

A pesquisa da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e do Dieese, divulgada em março de 2026, aponta que o trabalhador brasileiro compromete, em média, 46,13% do salário mínimo com alimentação básica.

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Após aumento do preço dos alimentos básicos em cerca de 14 capitais brasileiras em fevereiro de 2026, o estudo revela que em São Paulo, o relatório mostra que os trabalhadores comprometem cerca de 56,88% do salário.

Já no Nordeste, em Aracaju aparece no fim da lista, com 37,54% do salário destinado à cesta básica. Mas qual é o comprometimento do salário em Salvador?

Impacto no bolso em Salvador

Em relação às outras 27 capitais analisadas pelo estudo, Salvador aparece próxima à média nacional. Segundo o levantamento, 41,21% do salário mínimo do trabalhador soteropolitano é destinado à compra da cesta básica.

| Foto: Alessandra Lori/ Ag. A TARDE

O estudo também aponta que o salário mínimo ideal para o sustento de uma família deveria ser de R$ 7.164,94, valor quatro vezes maior que o salário mínimo atual de R$ 1.621.

O cálculo é baseado no custo da cesta básica mais cara do país, registrada em fevereiro na capital paulista.

Quantas horas de trabalho para comprar uma cesta básica?

O levantamento também converte o valor da cesta básica em horas de trabalho necessárias para adquiri-la.

Em São Paulo, com maior indíce do Brasil, o trabalhador precisa dedicar 115 horas e 45 minutos de trabalho para comprar os itens básicos, o maior tempo registrado no país.

Cesta básica em Salvador | Foto: Agência Brasil \ Divulgação

Em comparação, no Nordeste, Aracaju apresenta o menor tempo, com 76 horas e 23 minutos.

Já em Salvador, o trabalhador precisa trabalhar 84 horas e 52 minutos por mês para conseguir adquirir uma cesta básica.

Ranking de capitais

São Paulo - 115h45

Rio de Janeiro - 112h14

Florianópolis - 108h14

Cuiabá - 107h44

Porto Alegre - 106h47

Campo Grande - 105h54

Vitória - 102h37

Curitiba - 101h11

Belo Horizonte - 100h01

Goiânia - 99h16

Brasília - 96h38

Palmas - 94h22

Fortaleza - 94h03

Belém - 91h29

Macapá - 89h41

Boa Vista - 89h28

Teresina - 88h02

Rio Branco - 85h45

São Luís - 85h30

Manaus - 85h21

João Pessoa - 83h58

Salvador - 83h52

Natal - 83h43

Recife - 83h04

Maceió - 81h58

Porto Velho - 81h40

Aracaju - 76h23

Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Infográfico elaborado em: 16/03/2026.

Reflexos do conflito no Brasil

O relatório também destaca fatores externos que contribuem para o aumento do preço dos alimentos no Brasil. Desde o início dos conflitos no Oriente Médio, especialistas alertam para o impacto nos custos da produção agrícola.

Como economizar no mercado | Foto: Alessandra Lori/ Ag. A TARDE

O Brasil possui relações comerciais com países como o Irã, o que pode afetar diferentes etapas da cadeia produtiva e contribuir para o encarecimento dos alimentos que chegam às feiras e supermercados. Entre os principais fatores estão:

Transporte marítimo: Após o fechamento do Estreito de Ormuz, uma das principais rotas comerciais do mundo, navios e mercadorias precisam ser redirecionados, aumentando os custos de frete.

Fertilizantes: O Brasil importa parte dos fertilizantes utilizados na agricultura do Oriente Médio. Com a instabilidade na região, houve aumento recente nas cotações desses produtos.

Combustíveis mais caros: A alta nos preços de combustíveis, como gasolina e diesel, impacta diretamente o custo da produção agrícola e o transporte dos alimentos até mercados e feiras.

Como economizar no mercado ?

Para reduzir os gastos mensais, uma alternativa é substituir produtos sazonais ou com alta demanda por itens mais acessíveis ou de consumo na rotina.

Como economizar no mercado | Foto: Alessandra Lori/ Ag. A TARDE

Outra estratégia é utilizar aplicativos de desconto focados em redes locais e comércios de bairro, que utilizam geolocalização para oferecer cupons, cashback e promoções exclusivas em lojas próximas.

Além disso, uma opção para diminuir os gastos é realizar compras em feiras livres espalhadas pelos bairros de Salvador, especialmente nas regiões periféricas, onde frutas, verduras e legumes costumam apresentar preços mais acessíveis.