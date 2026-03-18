Aposta da Avenida ACM, em Salvador, fatura bolada na Mega-Sena

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- Foto: Agência Brasil

Uma aposta realizada na Avenida Antônio Carlos Magalhães, a Avenida ACM, em Salvador, faturou R$ 139.262,48 mil no sorteio da Mega-Sena, realizado na noite desta terça-feira, 17. O jogo, realizado na lotérica TUC Comércio e Serviços Lotéricos Ltda, acertou cinco dezenas.

A aposta foi feita em nove números, de modo simples e individual, o que significa que o ganhador não precisará dividir a quantia.

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A Bahia teve um outro jogo acertador da quina. Neste caso, trata-se de um bilhete registrado em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), através de canais eletrônicos. O vencedor faturou R$ 34.815,62.

Quais as dezenas sorteadas?

O concurso de número 2985, da Caixa Econômica Federal, realizado na noite desta terça-feira, 17, teve as seguintes dezenas sorteadas:

06 – 08 – 21 – 32 – 41 – 60

A edição sorteou R$ 105 milhões e teve três apostas acertadora de todos os números, com jogos feitos em Ceará, Goiás e Paraná, Cada uma delas ganhou R$ 34.856.052,53 milhões.

Já a quina teve 96 apostas ganhadoras, enquanto 4.494 apostas acertaram quatro números e receberam R$ 1.225,92.

Como resgatar o prêmio?

Prêmio menor que R$ 2.428,80: Caso tenha levado uma bolada menor que R$ 2.428,80, você pode receber seu prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.

Prêmio maior que R$ 2.428,80: Caso o prêmio total seja superior a esse valor, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da instituição financeira. É preciso apresentar os seguintes documentos para a retirada do valor:

Comprovante de identidade original com CPF

Recibo de aposta original e premiado.

Prêmio igual ou acima de R$ 10.000,00: Devem ser pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação na Agência da Caixa.

Prêmio de R$ 1.700,16 ou R$ 2.428,80: prêmios de apostas realizadas no Portal Loterias Caixa ou no app Loterias Caixa poderão ser recebidos de três formas:

Agência da Caixa

Unidade lotérica

Transferência ao Mercado Pago

Caso a opção seja receber em uma lotérica, você deve apresentar o comprovante impresso da aposta (que possui um código de barras) além de trazer consigo em memória o código de resgate (de 6 números), numeração gerada no Portal Loterias Caixa, com prazo de validade de 24 horas.

Como jogar na Mega-Sena?

A estimativa de prêmio para o próximo concurso da Mega-Sena, que será realizado na quinta-feira (19), é de R$ 3,5 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) em casas lotéricas de todo o país ou pela internet, por meio do site e aplicativo das Loterias Caixa.

Já os bolões digitais podem ser adquiridos até as 20h30 pelo portal Loterias Online ou aplicativo oficial.

O pagamento das apostas online pode ser feito por PIX, cartão de crédito ou internet banking para correntistas da Caixa Econômica Federal. Para participar, é necessário ter 18 anos ou mais.

As chances de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos. Em uma aposta simples, com seis dezenas e custo de R$ 6, a probabilidade de acertar o prêmio principal é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já uma aposta com 20 dezenas, limite máximo permitido e que custa R$ 232.560, eleva a probabilidade para 1 em 1.292.