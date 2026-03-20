SAÚDE
Jair Bolsonaro segue sem previsão de alta após uma semana na UTI
Ex-presidente continua sob observação médica; veja detalhes do último boletim
Por Gabriela Araújo
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O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) completa uma semana internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta sexta-feira, 20, após um quadro de broncopneumonia. Até o momento, o político segue sem previsão de alta.
Em um novo boletim médico, o Hospital DF Star, em Brasília, diz que Bolsonaro permanece em tratamento com antibióticos endovenosos. Os médicos, por sua vez, afirmam que ele mantém boa evolução clínica e laboratorial nas últimas 24 horas.
“Segue com suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora. Não há previsão de alta da UTI neste momento", diz um trecho do boletim.
A equipe médica, de acordo com o jornal O Globo, respondeu que trabalha com a previsão de que o período total de internação deve chegar a cerca de 14 dias, a depender da resposta ao tratamento.
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O ex-presidente foi diagnosticado com broncopneumonia, aos 70 anos, no dia 13 de março, após dar entrada às pressas na unidade de saúde. Na ocasião, ele apresentou sintomas como febre, vômitos e queda na saturação.
A broncoaspiração, que deu origem à infecção, ocorre quando conteúdo do estômago ou secreções entram nas vias respiratórias, podendo evoluir para um quadro infeccioso pulmonar com impacto na oxigenação.
Conheça os riscos da broncopneumonia para idosos
A broncopneumonia é mais comum em crianças pequenas e idosos. No caso dos pacientes em terceira idade, os riscos aumentam devido a uma combinação de fatures como defesas imunológicas mais fracas, menor eficiência pulmonar e doenças associadas.
- Enfraquecimento do sistema imunológico: com o passar do tempo, as pessoas enfrentam uma redução da eficiência do sistema imunológico, desta forma, o corpo começa a apresentar dificuldade para combater bactérias e vírus que causam infecções pulmonares;
- Diminuição da capacidade pulmonar: os idosos sofrem com a perda da elasticidade. Além disso, os músculos respiratórios ficam mais fracos, dificultando a eliminação de secreções e, assim, permitindo que microrganismos se multipliquem nos brônquios e alvéolos;
- Doenças crônicas: pessoas da terceira idade frequentemente têm doenças que aumentam o risco de infecção pulmonar como Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), Diabetes Mellitus, Insuficiência Cardíaca e doenças neurológicas que prejudicam a deglutição;
- Risco de aspiração: alterações na deglutição podem levar à entrada de alimentos ou saliva nas vias respiratórias, podendo desencadear broncopneumonia.
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