Jair Bolsonaro segue sem previsão de alta após uma semana na UTI

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Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) - Foto: Ton Molina | STF

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) completa uma semana internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta sexta-feira, 20, após um quadro de broncopneumonia. Até o momento, o político segue sem previsão de alta.

Em um novo boletim médico, o Hospital DF Star, em Brasília, diz que Bolsonaro permanece em tratamento com antibióticos endovenosos. Os médicos, por sua vez, afirmam que ele mantém boa evolução clínica e laboratorial nas últimas 24 horas.

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“Segue com suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora. Não há previsão de alta da UTI neste momento", diz um trecho do boletim.

A equipe médica, de acordo com o jornal O Globo, respondeu que trabalha com a previsão de que o período total de internação deve chegar a cerca de 14 dias, a depender da resposta ao tratamento.

Estado de saúde de Bolsonaro

O ex-presidente foi diagnosticado com broncopneumonia, aos 70 anos, no dia 13 de março, após dar entrada às pressas na unidade de saúde. Na ocasião, ele apresentou sintomas como febre, vômitos e queda na saturação.

A broncoaspiração, que deu origem à infecção, ocorre quando conteúdo do estômago ou secreções entram nas vias respiratórias, podendo evoluir para um quadro infeccioso pulmonar com impacto na oxigenação.

Conheça os riscos da broncopneumonia para idosos

A broncopneumonia é mais comum em crianças pequenas e idosos. No caso dos pacientes em terceira idade, os riscos aumentam devido a uma combinação de fatures como defesas imunológicas mais fracas, menor eficiência pulmonar e doenças associadas.