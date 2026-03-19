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POLÍTICA

Carlos Bolsonaro ataca Polícia Federal após perícia em Jair Bolsonaro

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está internado no Hospital DF Star, desde a última sexta-feira, 13

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

19/03/2026 - 11:04 h

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Carlos Bolsonaro e Jair Bolsonaro
Carlos Bolsonaro e Jair Bolsonaro -

O pré-candidato ao Senado, Carlos Bolsonaro (PL-SC), atacou a Polícia Federal (PF) após o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), passar por uma perícia realizada pela corporação e que, segundo o ex-vereador do Rio de Janeiro, "quase levar Bolsonaro à morte".

Conforme Carlos, o ex-titular do Planalto ainda corre risco gravíssimo de morte.

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“A perícia de saúde feita pela PF de Lula quase levou, mais uma vez, o presidente Jair Bolsonaro à morte, que ainda corre risco gravíssimo. Obviamente, é só mais uma coincidência!”, escreveu Carlos no X.

Resultado da perícia

No início de fevereiro, a Polícia Federal (PF) divulgou a perícia sobre a saúde de Bolsonaro, que está preso na Papudinha, em Brasília.

A corporação informou que a saúde do ex-presidente demanda cuidados, mas não tinha necessidade de transferência para a prisão domiciliar ou internação hospitalar.

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Por que Bolsonaro está internado agora?

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi internado, na última sexta-feira, 13, no Hospital DF Star devido a um quadro de broncopneumonia bacteriana.

O ex-presidente apresentou febre alta, queda de saturação de oxigênio, sudorese intensa e calafrios enquanto estava detido no 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecido como Papudinha, em Brasília.

Ele cumpre pena de 27 anos e 3 meses no local por liderar a trama golpista. Antes da Papudinha, o ex-presidente estava internado em uma cela na sede da Polícia Federal, também na capital federal.

Deputados baianos assinam pedido de liberdade para Bolsonaro

Um grupo de 178 deputados federais — entre eles dois baianos — ingressou com um pedido no Supremo Tribunal Federal (STF) para que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) possa cumprir a pena de 27 anos e três meses em regime domiciliar.

A iniciativa é liderada pelo deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO). Na solicitação, os parlamentares argumentam que a saúde do ex-presidente, atualmente internado no Hospital DF Star com broncopneumonia bilateral, atingiu um estágio de “risco de morte” que não pode ser adequadamente monitorado dentro de uma unidade prisional.

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