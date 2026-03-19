Deputados baianos assinam pedido de liberdade para Bolsonaro

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Ex-presidente Jair Bolsonaro - Foto: Carolina Antunes | PR

Um grupo de 178 deputados federais — entre eles dois baianos — ingressou com um pedido no Supremo Tribunal Federal (STF) para que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) possa cumprir a pena de 27 anos e três meses em regime domiciliar.

A iniciativa é liderada pelo deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO). Na solicitação, os parlamentares argumentam que a saúde do ex-presidente, atualmente internado no Hospital DF Star com broncopneumonia bilateral, atingiu um estágio de “risco de morte” que não pode ser adequadamente monitorado dentro de uma unidade prisional.

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Os deputados pedem que, na impossibilidade de concessão imediata da domiciliar, o STF institua uma junta médica oficial para atestar a gravidade do quadro. A lista de parlamentares que assina o pedido conta com líderes do partido do ex-presidente e de siglas alinhadas com o bolsonarismo.

Veja quem são parte dos 178 deputados que assinaram a petição encaminhada ao STF: