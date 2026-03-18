Bolsonaro tem melhora e pode deixar UTI até o fim da semana

Jair Bolsonaro deve deixar UTI nos próximos dias. - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

O médico cardiologista Brasil Caiado informou que Jair Bolsonaro pode deixar a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no próximo final de semana. Internado no Hospital DF Star, em Brasília, desde a última sexta-feira, 13, com uma broncopneumonia, o ex-presidente apresentou melhora nos dois pulmões.

Segundo o médico, Bolsonaro teve uma evolução positiva após um terceiro antibiótico ter sido introduzido em seu tratamento na madrugada de domingo (15). Uma tomografia feita nesta quarta mostrou uma melhora no pulmão direito, enquanto o esquerdo continua com "comprometimento moderado".

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"A prudência manda deixarmos lá [na UTI] para termos total segurança, observar o quadro clínico, a evolução laboratorial, a melhora dos sintomas. Mas acredito que pode ser, daqui para o final de semana, que evoluamos para uma transferência para o quarto. Não sei exatamente o momento", disse em entrevista a jornalistas no hospital.

Prisão Domiciliar

O médico Brasil Caiado endossou o pedido de prisão domiciliar feito pela defesa de Jair Bolsonaro ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e opinou que a transferência da Papudinha para casa seria melhor para a saúde de Bolsonaro.

"Quando falamos do ponto de vista médico, técnico, um ambiente mais acolhedor, com mais recursos de profissionais adequados, multidisciplinares, fisioterapia, que ele já faz, mas, se você tem uma equipe também de apoio de enfermagem 24 horas, uma alimentação mais adequada, uma visualização de qualquer alteração precoce, sem dúvida nenhuma, o ambiente familiar, residencial, é bem melhor", disse.

Brasil Caiado também relatou que Bolsonaro ficou "apreensivo" e "preocupado" com o quadro de pneumonia, mas está disciplinado com o tratamento, que inclui fisioterapia. "Ele sentiu o peso dessa infecção dessa vez um pouco mais", declarou.