Bolsonaro apresenta queda de inflamação e melhora na UTI

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Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) - Foto: Sérgio Lima/AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) mantém uma trajetória de recuperação estável, de boletim médico divulgado nesta terça-feira, 17, pelo hospital DF Star, em Brasília.

Internado desde a última sexta-feira, 13, para tratar uma pneumonia bacteriana decorrente de broncoaspiração, o paciente apresentou melhora clínica e laboratorial nas últimas 24 horas.

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Queda na inflamação

Um ponto relevante do novo relatório é a queda nos marcadores inflamatórios no sangue, revertendo a elevação que havia sido observada no último domingo.

De acordo com a equipe médica, Bolsonaro foi transferido na tarde de ontem para uma nova acomodação de terapia intensiva, classificada como mais adequada para o seu quadro clínico atual.

Apesar da evolução positiva e da estabilização dos exames, o hospital reforça que o ex-presidente permanece internado sem previsão de alta da UTI.

O monitoramento rigoroso continua sendo prioridade para consolidar a recuperação pulmonar e evitar novas complicações inflamatórias ou infecciosas.

Tratamento segue

O tratamento atual inclui o uso de antibióticos e a realização diária de sessões de fisioterapia respiratória e motora.

O ex-presidente, que cumpre pena na ala conhecida como "Papudinha" por tentativa de golpe de Estado, precisou ser removido para a unidade de saúde após passar mal na última semana.

Até o momento, a equipe médica destaca que a transferência interna, ocorrida na segunda-feira, 16, visou otimizar o suporte terapêutico.