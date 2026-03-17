Flávio Bolsonaro revela contato com Moraes para pedir domicilar ao pai

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro - Foto: Saulo Cruz | Agência Senado

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse que se reuniu com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta terça-feira, 17, para reforçar um novo pedido de prisão domiciliar humanitária para o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso no Complexo da “Papudinha”, em Brasília.

“Nós formalizamos um novo pedido de domiciliar humanitária e expusemos ali as nossas preocupações. Foi uma conversa objetiva, como advogados, e ele ficou de avaliar”, afirmou o senador.

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Argumentação da defesa

Segundo o senador, a defesa apresentou “fatos novos” relacionados ao estado de saúde de Bolsonaro, que teria chegado ao hospital em condição mais grave do que em episódios anteriores, com comprometimento dos pulmões após broncoaspiração.

De acordo com Flávio, a defesa de Bolsonaro argumentou que a permanência do ex-presidente no Complexo da Papudinha pode agravar o quadro clínico, principalmente pelo risco de intercorrências durante a noite, quando ele permanece sozinho na cela.

“Demonstramos que o quadro tende a piorar se ele permanecer onde está, principalmente pelo risco de ficar sozinho e ter alguma intercorrência, como tontura ou até broncoaspiração”, afirmou o filho mais velho do ex-presidente.

“Se houvesse uma demora maior no atendimento, poderia ter evoluído para algo ainda mais grave. Esse risco é infinitamente menor numa domiciliar, com acompanhamento permanente”, acrescentou o parlamentar.

Flávio afirmou ainda que laudos médicos foram anexados ao pedido e que o ministro não indicou prazo para decisão. Este é o sexto pedido de prisão domiciliar apresentado pela defesa ao Supremo.

Estratégia de apoiadores

O encontro entre Moraes e Flávio Bolsonaro ocorre em meio a uma ofensiva de aliados do ex-presidente, que vêm tentando ampliar o diálogo sobre o quadro de saúde e sensibilizar o STF para a concessão da prisão domiciliar.

Além de Flávio, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, e o senador Ciro Nogueira (PP-PI) chegaram a telefonar para ministros da Corte. A avaliação do grupo é que a piora clínica de Bolsonaro representa uma oportunidade para reverter decisões anteriores que negaram o benefício.