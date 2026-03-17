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FISCALIZAÇÃO

Governo aciona PF para apurar preços abusivos de combustíveis

Em algumas cidades, litro do diesel já chegou a R$ 9,99

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

17/03/2026 - 20:36 h

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Postos de combustíveis passam por fiscalização em todo o Brasil.
Postos de combustíveis passam por fiscalização em todo o Brasil. -

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, anunciou nesta terça-feira, 17, que a Polícia Federal (PF) instaurou inquérito para apurar preços abusivos de combustíveis.

"É inaceitável que a falsa alegação de impacto da guerra seja fator para incremento dos preços", disse o ministro.

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Além disso, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) mobilizou os Procons de todos os estados para a fiscalização. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) também deu início a uma operação de fiscalização em nove estados e no Distrito Federal, em conjunto com a Senacon e Procons estaduais e municipais.

As equipes da ANP estão presentes no Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Mobilização Nacional

Com a mobilização nacional iniciada nesta terça-feira, a Senacon e os Procons passam a atuar de forma integrada em regiões e cidades que apresentam elevações expressivas nos preços do diesel e da gasolina, com base em dados consolidados pelo Ministério das Minas e Energia (MME).

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De acordo com o MME, a cidade de Ourinhos (SP), no Sudeste, registrou a comercialização do Diesel S10 a R$ 9,99 por litro, representando aumento de 36% nos últimos sete dias. No Centro-Oeste, Caldas Novas (GO) apresentou elevação semelhante, assim como Itabuna.

Os preços da gasolina também preocupam. Feira de Santana lidera os aumentos entre as cidades do Nordeste, com alta de quase 20%, seguida por Belém (PA), na região Norte, e Guarapuava (PR), no Sul do País.

As informações abrangem cerca de 19 mil postos de combustíveis em 459 municípios brasileiros.

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combustíveis fiscalização polícia federal

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