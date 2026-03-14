BRASIL
Caminhoneiros ameaçam greve por conta de preços dos combustíveis
Categoria relata altas consideráveis nas bombas e pressionam por medidas emergenciais
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Em meio a uma grande crise de aumento nos preços dos combustíveis nos últimos dias, os caminhoneiros que atuam no transporte de cargas no Brasil alertaram o Palácio do Planalto para um risco de greve nacional.
O setor relatou grandes aumentos considerados abusivos nas bombas em várias regiões do país, incluindo a Bahia.
Denúncias ao governo
Entre as denúncias enviadas ao governo, estão reajustes entre R$ 0,20 e R$ 0,60 por litro de diesel em cidades do Centro-Oeste.
Em um documento enviado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva na última quarta-feira, 11, a ABRAVA apontou “evidências de práticas abusivas por parte de distribuidoras de combustíveis”.
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Além disso, a entidade ainda pede isenção temporária de tributos e a abertura de diálogo com governadores para discutir a suspensão do ICMS sobre o diesel, conforme a CNN Brasil.
Acionamento da Justiça
Nesta quinta-feira (12), a entidade informou ter acionado a Justiça contra distribuidoras que elevaram preços sem que houvesse, até o momento, anúncio de reajuste pela Petrobras.
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