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TECNOLOGIA

Homem compra 25 kg de lixo por R$ 580 e recebe pequena fortuna

Preço de componentes eletrônicos vem subindo em vários países, incluindo o Brasil

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

14/03/2026 - 16:03 h

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Imagem ilustrativa da imagem Homem compra 25 kg de lixo por R$ 580 e recebe pequena fortuna
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Um jovem acabou tendo uma grande surpresa depois de comprar uma caixa de devoluções vendida como lixo eletrônico na Amazon. Ele pagou R$ 528 sem saber exatamente o que havia dentro do pacote.

Ao abrir a caixa, percebeu que havia 40 módulos de memória RAM do padrão DDR5. Considerando que cada peça desse tipo pode chegar a aproximadamente R$ 3 mil no mercado, o conteúdo acabou representando um valor muito maior do que o investimento inicial.

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Situações assim, segundo especialistas, despertam o interesse de pessoas que buscam oportunidades em produtos eletrônicos descartados ou revendidos.

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O valor elevado dessas peças está ligado ao cenário atual da tecnologia. A expansão acelerada dos centros de dados usados para inteligência artificial tem aumentado a procura por memória, capacidade de processamento e armazenamento.

Com essa demanda crescente, o preço de componentes eletrônicos vem subindo em vários países, incluindo o Brasil. Como resultado, peças usadas em computadores domésticos também ficam mais disputadas, o que encarece a montagem ou atualização de PCs.

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Tags:

hardware Inteligência Artificial tecnologia

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