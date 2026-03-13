Menu
TECNOLOGIA
GERENCIAMENTO

WhatsApp lança recurso que permite monitoramento de contas infantis

De acordo com a empresa, a novidade será implementada de forma gradual nos próximos meses

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

13/03/2026 - 1:00 h

Novo recurso do WhatsApp permite o monitoramento de contas infantis
Novo recurso do WhatsApp permite o monitoramento de contas infantis -

O WhatsApp anunciou que usuários com menos de 13 anos agora precisarão de autorização dos responsáveis para criar conta no aplicativo de mensagens. Além disso, segundo o aplicativo, a conta será classificada como “gerenciada pelos pais”.

“Graças às opiniões recebidas de famílias e especialistas, estamos implementando as novas contas gerenciadas por pais, mães ou responsáveis”, afirmou o aplicativo.

De acordo com a empresa, a novidade será implementada de forma gradual nos próximos meses. Com o novo controle parental, os pais poderão configurar um PIN e receber notificações em tempo real das atividades da criança, além de personalizar quais tipos de notificações preferem receber.

Confira os tipos de notificações personalizadas

  • Alertas importantes: quando um contato é adicionado, bloqueado ou denunciado;
  • Conversas e contatos: quando um novo pedido de conversa é recebido ou quando uma conversa ou contato é apagado;
  • Grupos: quando a criança cria, entra ou sai de um grupo;
  • Mensagens temporárias: quando as mensagens temporárias são ativadas em um grupo;
  • Atualizações da conta: quando a criança muda o nome ou a foto do perfil.

Leia Também:

Senado aprova uso de IA para proteger vítimas de violência doméstica
Usuárias e adolescentes da Uber podem escolher viajar com mulheres
Meta é acusada de expor cenas íntimas captadas por óculos inteligentes

As contas gerenciadas por país ainda serão restritas a mensagens e ligações, ou seja, não terão acesso a funcionalidades como o Meta AI, canais, status, conversas trancadas, bloqueio do app, dispositivos conectados, compartilhamento de localização, mensagens de visualização única e mensagens temporárias em conversas individuais.

Além disso, um recurso que já vem definido automaticamente é que apenas contatos salvos tenham acesso a informações como a foto do perfil ou a informação “visto por último”.

Apesar do monitoramento, o aplicativo esclarece que o conteúdo das mensagens trocadas por seus usuários é confidencial e protegido, de forma que os pais não terão acesso.

“Todas as conversas pessoais continuam privadas e protegidas com a criptografia de ponta a ponta e ninguém, nem mesmo o WhatsApp, pode ler ou ouvir essas conversas”.

Como criar a conta gerenciada por pais?

Antes de tudo, é preciso que os pais e a criança tenham a versão mais recente do WhatsApp para iPhone ou Android. Caso o seu aparelho já esteja com o recurso disponível, basta abrir o WhatsApp, tocar em Configurações e, em seguida, em Controle parental.

Depois disso, é preciso selecionar a conta da criança para então acessar a atividade. Para conectar as contas, os dois aparelhos devem estar lado a lado.

