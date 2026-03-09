Usuárias e adolescentes da Uber podem escolher viajar com mulheres

Siga o A TARDE no Google

Mulheres e adolescentes vão poder solicitar viagens com motoristas do sexo feminino na Uber. A ferramenta, que já estava em fase de teste, começa a funcionar nos próximos dias, de forma gradativa em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Brasília, Recife, Manaus, Fortaleza, Belém, João Pessoa, Goiânia, São Luís e Cuiabá.

O recurso será disponibilizado através de três formatos para motoristas parceiras e usuárias:

Reserve Uber Mulher: as usuárias poderão acessar a opção Uber Mulher ao agendar viagens pelo Uber Reserve, programando viagens com 30 minutos de antecedência;

as usuárias poderão acessar a opção Uber Mulher ao agendar viagens pelo Uber Reserve, programando viagens com 30 minutos de antecedência; Preferência das Mulheres: a preferência por uma motorista mulher poderá ser ativada nas configurações de Perfil/Preferências de Viagem . Assim, o aplicativo irá priorizar uma motorista do sexo feminino nas viagens de Uber X, mas dependerá da quantidade de motoristas parceiras na região. Assim, se o tempo de espera for muito longo, a viagem irá para o motorista mais próximo, automaticamente, independente do gênero;

a preferência por uma motorista mulher poderá ser ativada nas configurações de . Assim, o aplicativo irá priorizar uma motorista do sexo feminino nas viagens de Uber X, mas dependerá da quantidade de motoristas parceiras na região. Assim, se o tempo de espera for muito longo, a viagem irá para o motorista mais próximo, automaticamente, independente do gênero; Uber Mulher: o recurso ficará disponível apenas durante o dia. Ao selecionar essa opção, o app tentará parear a viagem com uma motorista mulher, mas em caso de demora, ocorrerá a mesma estratégia citada anteriormente.

Outra novidade no app

A Uber anunciou a compra da SpotHero, empresa especializada em reservas digitais de estacionamento. O valor da negociação não foi divulgado.

A ideia é incorporar a tecnologia da plataforma ao aplicativo da Uber, ampliando os serviços oferecidos aos usuários e criando uma nova funcionalidade dentro do ecossistema da empresa.

Com a aquisição, a Uber pretende lançar uma experiência de reserva de estacionamento integrada ao próprio aplicativo. Na prática, motoristas poderão localizar e garantir uma vaga antes mesmo de chegar ao destino.