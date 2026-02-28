Fim da dor de cabeça? Uber vai permitir reservar vaga pelo app

Siga o A TARDE no Google

Uber adquire a SpotHero - Foto: Divulgação | Uber

A Uber anunciou a compra da SpotHero, empresa especializada em reservas digitais de estacionamento. O valor da negociação não foi divulgado.

A ideia é incorporar a tecnologia da plataforma ao aplicativo da Uber, ampliando os serviços oferecidos aos usuários e criando uma nova funcionalidade dentro do ecossistema da empresa.

Reserva de vaga direto no app

Com a aquisição, a Uber pretende lançar uma experiência de reserva de estacionamento integrada ao próprio aplicativo. Na prática, motoristas poderão localizar e garantir uma vaga antes mesmo de chegar ao destino.

A ferramenta será direcionada principalmente para locais onde estacionar costuma ser um desafio, como aeroportos, centros urbanos movimentados, casas de espetáculos e grandes eventos.

Estratégia para diversificar receitas

A iniciativa faz parte da estratégia da Uber de expandir suas frentes de atuação e fortalecer a presença nas cidades. Ao incluir soluções de estacionamento, a empresa passa a oferecer uma jornada mais completa ao usuário — do deslocamento até a organização da parada do veículo.

O movimento também reforça a busca por novas fontes de receita em um mercado de mobilidade cada vez mais competitivo.

Empresa já era destaque no setor

A SpotHero já vinha ganhando espaço nos Estados Unidos como uma das principais plataformas do segmento. Em 2019, a companhia anunciou captação de US$ 50 milhões em investimento liderado pela Macquarie Capital.

Em comunicado, o CEO da Uber, Dara Khosrowshahi, afirmou que, nos momentos em que as pessoas optam por dirigir, a integração da SpotHero ao aplicativo tornará a experiência “mais fácil do que nunca” e ajudará a atrair mais usuários para o ecossistema da empresa.

A novidade ainda não tem data oficial para começar a funcionar, mas sinaliza o próximo passo da Uber na expansão de serviços digitais ligados à mobilidade urbana.