Reforma trabalhista é aprovada na Argentina após sessão tensa e protestos

- Foto: Reprodução | Instagram | Javier Milei

A reforma trabalhista proposta pelo presidente Javier Milei foi aprovada pelo Senado da Argentina na noite desta sexta-feira, 27, depois de horas de debate sob clima de forte tensão. O placar final registrou 42 votos favoráveis, 28 contrários e duas abstenções.

Com a decisão, o projeto segue agora para sanção presidencial, etapa final antes de a nova legislação entrar em vigor dentro dos prazos previstos no próprio texto.

Um dos momentos mais decisivos do governo

A votação é considerada um marco na agenda econômica do governo. A proposta já havia sido aprovada anteriormente pela Câmara dos Deputados, por 135 votos a 115, após negociações que resultaram em cerca de 30 alterações no texto original.

Como o Senado manteve a versão validada pelos deputados, a tramitação legislativa foi concluída sem necessidade de nova análise na Câmara.

Nas redes sociais, Milei comemorou o resultado e classificou a decisão como “histórica”, além de parabenizar seu partido, La Libertad Avanza (LLA), e aliados.

Governo celebra; sindicatos prometem reação



Para o governo, a reforma representa a consolidação de uma das principais promessas de campanha: modernizar regras consideradas rígidas e desatualizadas, reduzir custos trabalhistas e estimular a geração de empregos formais.

Já centrais sindicais e movimentos sociais veem a medida como um retrocesso. Entidades afirmaram que pretendem questionar judicialmente pontos que consideram inconstitucionais, marcando o início de uma nova disputa nos tribunais.

Protestos tomaram as ruas de Buenos Aires

A sessão ocorreu paralelamente a manifestações organizadas por sindicatos contrários às mudanças. Do lado de fora do Congresso, em Buenos Aires, manifestantes se concentraram na região central da cidade.

A mobilização foi convocada pela Frente Sindical Unida (FreSU), com marcha até o Parlamento. Houve bloqueios de vias e reforço policial no entorno do prédio durante a votação.

O que muda com a reforma

Entre os principais pontos aprovados estão: