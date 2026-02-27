Crise na Perini: unidade da Pituba fecha e família Pepe descarta recompra

Fechamento da Perini na Pituba Fechamento da unidade da Perini na Pituba expõe a crise da marca em Salvador.

A família Faro, que fundou a rede, não tem planos de recomprar a marca.

Perini foi vendida ao grupo chileno Cencosud em 2007, e restam apenas duas unidades.

O fechamento da loja é parte de uma 'estratégia de reposicionamento' da marca.

A história da Perini se tornou um filme, destacando a trajetória de Pepe Faro.

Mais uma unidade da tradicional e longínqua Perini fecha as portas. O encerramento das atividades da loja que funcionava na Pituba expôs uma crise da marca em Salvador. Apesar da ‘dor no coração’ em ter que ver o patrimônio ir por água abaixo, a família não pensa em recomprar a marca.

Em entrevista ao Portal A TARDE, André Faro, filho do ex-dono da Perini, Pepe Faro, revelou se a recompra ou a possibilidade de um negócio mútuo estava no radar da família, que agora administra a Almacen Pepe, criada cinco após a venda da rede de delicatessens.

“Começamos com a unidade da Pituba. Depois veio a do Horto, quando voltamos a atuar com produção, a do Alphaville e a nossa caçula é a do Shoping Barra. Não pensamos em recomprar a Perini.

Apesar de nenhum plano futuro com a marca, há certeza na porta, mas sem destino definido com a unidade recém-fechada.

A loja da unidade que funcionava na Pituba é nossa, ou seja, certamente vamos receber alguma indenização. Depois definiremos o que faremos com ela André Faro - CEO da Almacen Pepe

Do apogeu ao declínio

A Perini surgiu em 1964, quando o imigrante galego José Faro Rua, conhecido como Pepe Faro, 83 anos, chegou em terras baianas. Uma infância marcada pela falta e pela dificuldade foram decisivas para uma mudança no destino do recém-chegado.

Há mais de 16 anos, entretanto, o grupo chileno Cencosud passou a ser a nova proprietária da rede delicatessens, após a família vendê-la por R$ 27,7 milhões e começou a aplicar diversas transformações operacionais.

À época, ainda existiam oito unidades do grupo na capital baiana. Agora, com o fechamento da unidade da Pituba, localizada na Rua Maranhão, restam apenas duas: da Graça e Costa Azul. A primeira e sede primária da Perini, na Barra, fechou em 2021, após 57 anos.

Aos poucos vão restando apenas a lembrança e o saudosismo de quem fazia do ‘pedido de sempre’ uma rotina na até então, maior rede de panificadoras de Salvador.

Anos depois, em 2015, a família decidiu se reerguer e fundou a Almacen Pepe, para manter a tradição de reunir amigos e famílias em um mesmo lugar.

Como família avalia decadência da Perini

Soteropolitanos foram pegos de surpresa nesta manhã de sexta-feira, 27, com a notícia de que a unidade da marca vai encerrar as suas atividades. A empresa informou que a decisão faz parte de uma “estratégia de reposicionamento da marca e à evolução do negócio em direção a um modelo de operação mais eficiente”.

O fechamento da maioria das unidades da marca é uma dor no coração da família, que apesar de tristes, já imaginaram que isso poderia acontecer em algum momento

Foi muito duro. A verdade é que a gente sempre desconfiou de que isso poderia acontecer, porque a gente sempre defendeu com o pessoal da empresa chilena que a Perini continuasse a ser cuidada da forma como cuidávamos, com um único dono, atendendo bem e priorizando os clientes André Faro - filho de Pepe Faro

Saudosismo

Quando perguntado sobre a primeira coisa que surge na mente da família quando se recorda da Perini, a resposta é unânime: a marca era parte da vida da família Pepe, ou melhor, era a própria vida. Agora, essa estrada será retoma, dessa vez com a nova ‘menina dos olhos’.

“Foram muitos momentos incríveis. Fizemos o nosso melhor e a Perini era nossa vida. Era a minha vida. Essa história é tão bonita que virou um filme, a história de Pepe Faro, meu pai, fundador da Perini. Foi um sucesso quando estreou no final do ano passado. Ganhamos inúmeros prêmios locais e nacionais. Fomos temas de matérias nacionais na imprensa. Foi um momento muito especial, que buscamos fazer também agora no Almacen Pepe”, finalizou Faro.