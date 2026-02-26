Haddad explica por que medida não deve pesar no bolso

Siga o A TARDE no Google

Ministro ressaltou que norma não é rígida - Foto: ´Valter Campanato | Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira, 25, que o aumento das alíquotas do Imposto de Importação não deve provocar pressão inflacionária.

De acordo com o ministro, a medida possui caráter regulatório e visa proteger a indústria nacional contra a “concorrência desleal” externa. A estimativa é que a decisão gere um incremento de R$ 14 bilhões na arrecadação federal ainda este ano.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em entrevista concedida na entrada do Ministério da Fazenda, Haddad rebateu críticas do setor varejista, classificando como "mentira" a tese de que haverá encarecimento generalizado.

O argumento central do governo é que mais de 90% dos produtos atingidos pela nova taxação já possuem produção nacional consolidada, especialmente no setor de eletrônicos.

Blindagem à indústria

"Não tem impacto em preço porque os produtos são feitos aqui. A medida impede que uma empresa estrangeira, utilizando um subterfúgio, concorra com a empresa instalada no Brasil com um produto similar", declarou o ministro.

Ele citou como exemplo o mercado de smartphones, destacando que a vasta maioria dos aparelhos consumidos no país é montada na Zona Franca de Manaus.

Haddad sustentou que a decisão da Câmara de Comércio Exterior (Camex) insere-se na política industrial e não apenas na busca por equilíbrio fiscal.

"Ou [a empresa] vem produzir no Brasil ou não vai concorrer nessa base de preço", disparou, referindo-se ao cenário global de sobreoferta que tem levado exportadores estrangeiros a "desovar" estoques no mercado brasileiro a preços artificiais.

Flexibilidade e revisão

Apesar do tom firme, o ministro ressaltou que a norma não é rígida. Caso o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic) identifique a ausência de um produto similar fabricado no Brasil, a alíquota poderá ser reduzida ou até zerada de forma célere.

A natureza regulatória da medida, segundo o governo, dispensa a análise de impacto tradicional exigida para medidas puramente tributárias, permitindo que o Executivo recalibre as tarifas conforme as oscilações do comércio internacional e as necessidades da indústria local.