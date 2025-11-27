Almacen Pepe é eleito Destaque Empresarial no Troféu Lojista de 2026

Troféu Lojista do Ano 2025 foi promovido pela CDL Salvador. - Foto: Divulgação

O Almacen Pepe foi eleito o grande vencedor da categoria Empresarial no tradicional Troféu Lojista do Ano 2025, promovido pela CDL Salvador. A cerimônia, realizada na noite desta quarta-feira, 27, na Chácara Baluarte, reuniu centenas de empresários, autoridades e representantes do varejo baiano, consolidando mais um momento significativo para o comércio da capital.

O reconhecimento vem no momento em que o Almacen Pepe celebra 10 anos de história, marcados por uma intensa programação comemorativa, eventos especiais e ações que reforçam sua proximidade com os clientes e a comunidade.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Esse prêmio tem um significado enorme para todos nós do Almacen. Ele traduz o cuidado diário que temos em criar experiências, oferecer qualidade e estar cada vez mais próximos dos nossos clientes. É uma conquista de toda a equipe, que trabalha com paixão para entregar o melhor”, afirmou o CEO da empresa, André Faro, que recebeu o troféu ao lado da esposa, Viviane Faro, do filho, Matheus Faro, do diretor comercial da marca, Danilo Portugal, e de outros representantes do grupo.

O presidente da CDL Salvador, Alberto Nunes, destacou o valor das empresas homenageadas. “Sei como é o esforço no dia a dia da gente, por isso congratulo essas empresas que conseguem dar um salto e se diferenciar, são todas merecedoras de premiação”, declarou.

Além do Almacen Pepe, foram homenageados na noite: Cantina Volpi (Experiência do Consumidor e vencedora do Troféu Lojista do Ano), Gelato Luce (Inovação), Niltex Móveis (História do Varejo) e Rede Bahia (Responsabilidade Social). O Hospital Martagão Gesteira recebeu o título de Destaque Ação Social.

Criado em 1963, o Troféu Lojista do Ano é um marco na valorização do varejo soteropolitano e segue como símbolo de reconhecimento às empresas que contribuem para o fortalecimento do comércio e para a vida econômica da cidade.