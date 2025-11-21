Menu
OPORTUNIDADE

40 mil vagas: programa bilionário promete avalanche de empregos no Brasil

Programa tem capacidade de beneficiar mais de 120 mil trabalhadores

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

21/11/2025 - 11:06 h
Objetivo é beneficiar mais de 120 mil trabalhadores
-

Um programa bilionário, chamado Coopera Agro SC, promete gerar 40 mil novas vagas de emprego e uma virada econômica no campo com um impacto de até R$ 26 bilhões. O programa foi encaminhado à Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc) pelo governo catarinense.

O governo pretende, com a iniciativa, ampliar o acesso ao crédito, fortalecer cooperativas e impulsionar novos investimentos no agronegócio no estado. A operação prevê a criação de até 10 linhas de crédito, totalizando R$ 1 bilhão para financiamentos destinados a agricultores vinculados a cooperativas e integradoras. As propostas terão juros reduzidos, próximos a 9% ao ano, e prazo total de 10 anos, incluindo dois de carência.

O programa tem capacidade de beneficiar mais de 120 mil produtores rurais e fortalecer cadeias produtivas em todas as regiões.

Além disso, o Coopera Agro SC atua para mitigar dificuldades como o alto custo do crédito rural, a demanda crescente por investimentos e a necessidade de manter a competitividade frente a outros estados que já utilizam modelos semelhantes.

O programa é coordenado pela Secretaria de Agricultura e Pecuária e conta com apoio da Secretaria da Fazenda e da Secretaria do Planejamento. A expectativa é que o projeto avance na Alesc e contribua para impulsionar novos investimentos no campo catarinense.

x