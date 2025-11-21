OPORTUNIDADE
40 mil vagas: programa bilionário promete avalanche de empregos no Brasil
Programa tem capacidade de beneficiar mais de 120 mil trabalhadores
Por Edvaldo Sales
Um programa bilionário, chamado Coopera Agro SC, promete gerar 40 mil novas vagas de emprego e uma virada econômica no campo com um impacto de até R$ 26 bilhões. O programa foi encaminhado à Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc) pelo governo catarinense.
O governo pretende, com a iniciativa, ampliar o acesso ao crédito, fortalecer cooperativas e impulsionar novos investimentos no agronegócio no estado. A operação prevê a criação de até 10 linhas de crédito, totalizando R$ 1 bilhão para financiamentos destinados a agricultores vinculados a cooperativas e integradoras. As propostas terão juros reduzidos, próximos a 9% ao ano, e prazo total de 10 anos, incluindo dois de carência.
Leia Também:
O programa tem capacidade de beneficiar mais de 120 mil produtores rurais e fortalecer cadeias produtivas em todas as regiões.
Além disso, o Coopera Agro SC atua para mitigar dificuldades como o alto custo do crédito rural, a demanda crescente por investimentos e a necessidade de manter a competitividade frente a outros estados que já utilizam modelos semelhantes.
O programa é coordenado pela Secretaria de Agricultura e Pecuária e conta com apoio da Secretaria da Fazenda e da Secretaria do Planejamento. A expectativa é que o projeto avance na Alesc e contribua para impulsionar novos investimentos no campo catarinense.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes