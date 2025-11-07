Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÊMICA

Prefeito de capital brasileira começa a expulsar visitantes sem emprego

Mais de 500 pessoas já foram encaminhadas de volta desde o início da ação

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

07/11/2025 - 19:46 h
De acordo com dados divulgados pela gestão municipal, mais de 500 pessoas já foram encaminhadas de volta desde o início da ação
De acordo com dados divulgados pela gestão municipal, mais de 500 pessoas já foram encaminhadas de volta desde o início da ação -

A Prefeitura de Florianópolis decidiu criar um posto avançado da Secretaria de Assistência Social na rodoviária da cidade que prevê a verificação de emprego ou moradia para os viajantes que chegam à capital catarinense.

Caso não tenham vínculo fixo ou condições de se manter, eles são "expulsos" e recebem passagens de volta para suas cidades de origem, segundo a prefeitura, com o objetivo de “manter a ordem e evitar sobrecarga dos serviços públicos locais”. A medida foi anunciada pelo refeito Topázio Neto,

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com dados divulgados pela gestão municipal, mais de 500 pessoas já foram encaminhadas de volta desde o início da ação. O município alega que a iniciativa é uma resposta ao aumento no número de pessoas em situação de rua, especialmente no período de verão, quando há maior fluxo de turistas e migrantes.

Leia Também:

Usuários de drogas começam a ser multados ao fumar em local público
Meta do Fundo das Florestas é alcançar US$ 25 bilhões, projeta Marina
STF forma maioria para manter condenação de Bolsonaro

Debate sobre legalidade e direitos

A medida recebeu apoio de parte da população, que considera a ação necessária para preservar a segurança e a organização urbana. No entanto, o projeto vem sendo criticado por órgãos de defesa de direitos humanos, que apontam possíveis violações à Constituição Federal, especialmente ao direito de ir e vir. Alguns orgãos já iniciaram algumas medidas:

  • Defensoria Pública de Santa Catarina - informou que abriu procedimentos para apurar a legalidade da iniciativa, afirmando que a ação pode configurar discriminação contra pessoas em vulnerabilidade.
  • Ministério Público Estadual - declarou que acompanhará o caso e monitorará os desdobramentos da política.

Especialistas destacam que políticas desse tipo exigem atenção às decisões do Supremo Tribunal Federal (STF), que tem reforçado a proteção ao direito de circulação e à dignidade humana como princípios fundamentais.

O que diz a prefeitura?

A prefeitura, por sua vez, afirma que a ação não tem caráter punitivo, mas visa garantir assistência e acolhimento aos que desejam retornar voluntariamente às suas cidades. O tema segue em análise e será discutido em novas reuniões e audiências públicas previstas para este mês.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

assistência social Defensoria Pública direito de ir e vir Florianópolis Ministério Público pessoas em vulnerabilidade políticas públicas segurança urbana Topázio Neto

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
De acordo com dados divulgados pela gestão municipal, mais de 500 pessoas já foram encaminhadas de volta desde o início da ação
Play

Imóvel que explodiu e deixou um morto era depósito de fogos ilegal

De acordo com dados divulgados pela gestão municipal, mais de 500 pessoas já foram encaminhadas de volta desde o início da ação
Play

Ministra revela plano para combater invasão de terras na Bahia

De acordo com dados divulgados pela gestão municipal, mais de 500 pessoas já foram encaminhadas de volta desde o início da ação
Play

Golpe da Sorte: Salvador é alvo de operação que bloqueou R$ 74 milhões

De acordo com dados divulgados pela gestão municipal, mais de 500 pessoas já foram encaminhadas de volta desde o início da ação
Play

“Japinha não existe”, diz jovem associada a traficante em megaoperação

x