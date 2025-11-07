Menu
DEU RUIM!

Usuários de drogas começam a ser multados ao fumar em local público

O governador responsável pela ação se manifestou nas redes sociais

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

07/11/2025 - 18:36 h
A meeida está sendo adotada desde o início do mês
A meeida está sendo adotada desde o início do mês -

Começou a valer neste mês a fiscalização contra os usuários de drogas de Santa Catarina. Cerca de mais de 250 foram multadas nesta semana, após serem flagradas fumando drogas ilícitas em espaços públicos do estado, tais como parques e praças.

A medida, que está sendo aplaicada pelas Polícias Militar, Civil e Científica, visa seguir a Lei nº 18.987, que considera qualquer espaço aberto ou fechado nas proximidades de órgãos, instituições ou construções públicas, como locais públicos.

O valor da multa é de um salário mínimo, cerca de R$ 1.518. Caso a pessoa seja multada novamente pelos policiais, em um período mínimo de até 12 meses, este valor poderá ser dobrado, chegando a mais de R$ 3 mil.

Meta do Fundo das Florestas é alcançar US$ 25 bilhões, projeta Marina
STF forma maioria para manter condenação de Bolsonaro

Repercussão na web

O anúncio da nova medida pública foi feito pelo governador do estado, Jorginho Mello (PL-SC). O líder político fez um post em seu perfil do Instagram sobre o assunto e mandou um recado: “Não vem ficar emaconhado em praça pública!”.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Jorginho Mello (@jorginhomello)

A publicação acabou viralizando entre os internautas e dividiu opiniões entre os que são a favor e os que são contra a aplicação das multas. “E CADÊ O ESPAÇO PARA O USO?!... Pois açúcar, e álcool também são drogas., e são vendidos no comércio., A única coisa que os políticos combate é a falta de liberdade”, detonou uma.

“Sempre pensei nisso, estão dominando os espaços das crianças e das famílias! Achei ótimo e parabéns”, defendeu outra. “Parabéns Governador! Nossas famílias precisam ter espaços públicos de qualidade para aproveitar”, completou uma terceira.

Tags:

drogas lei multa

x