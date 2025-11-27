IEL abre mais de 520 vagas de estágio com bolsas de até R$ 1.874

Iel Feira de Santana - Foto: Silvio Tito/Coperphoto/Sistema FIEB

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) abriu mais de 520 vagas de estágio abertas em diferentes cidades da Bahia. Deste total, 260 são para Salvador e Região Metropolitana, 70 para Feira de Santana e Região, 70 para a Região Sudoeste da Bahia, 55 para as Regiões Sul e Extremo-Sul, 38 para a Região Norte e 30 para a Região Oeste.

As oportunidades abrangem níveis médio, técnico e superior, com bolsas que variam de R$ 400,00 a R$ 1.874,41, dependendo da unidade e da área de atuação.

Os interessados devem fazer o cadastro no site do IEL e acompanhar regularmente as vagas oferecidas. É importante que os candidatos mantenham o cadastro sempre atualizado.

Confira as vagas disponíveis por região:

Salvador e Região

Total de vagas: 260

Áreas de atuação: Comércio Exterior · Pedagogia · Comunicação · Eletrotécnica · Técnico em Enfermagem · Administração · Enfermagem · Arquitetura · Design · Marketing · Finanças · Engenharia · T.I · ADM/PCD · Engenharia Mecânica · Recursos Humanos · Artes Plásticas · Eletromecânica · Engenharia Elétrica · Economia · Técnico em Saúde Bucal · Técnico em Logística · Engenharia Civil · Educação Física · Psicologia · Técnico em Química · Ciências Contábeis · Técnico em Eletrônica · Técnico em PCP · Engenharia de Produção · Engenharia Química · Comercial · Design Gráfico · Segurança do Trabalho · Técnico em Administração · Gastronomia · Nutrição · Secretariado Executivo · Biologia · Técnico em Edificações · Direito · Engenharia Ambiental · Engenharia de Produção · Engenharia de Minas · Publicidade e Propaganda · Design Digital · Comunicação Visual · Comunicação Social · Turismo · Técnico em Nutrição · Técnico em T.I · Técnico em Eventos · Técnico em Gestão Comercial · Técnico em Contabilidade · Técnico em Mecânica · Técnico em Projetos Mecânicos · Técnico em Segurança do Trabalho · Matemática · Comunicação e Marketing · Recrutamento e Seleção

Cidades: Salvador; Alagoinhas; Camaçari; Lauro de Freitas; Simões Filho

Valores das bolsas variam de R$ 500,00 a R$ 1.874,41

Feira de Santana e Região

Total de vagas: 70 vagas

Áreas de atuação: Administrativo, atendimento, comercial, contabilidade, Design gráfico, Engenharia Civil, Farmácia, Projetos, eletromecânica, enfermagem, mecânica, marketing, vendas.

Cidade: Feira de Santana.

Valores das bolsas variam de R$ 500,00 a R$ 1.518,00

Vitória da Conquista e Região

Total de vagas: 70 vagas.

Áreas de atuação: Superior em Administração, Contábil, Psicologia, Biologia, Direito, Economia, Pedagogia, Gestão de pessoas, Jornalismo, Marketing, Comunicação Social, Publicidade e Propaganda; Engenharia da Produção, Engenharia Civil, Arquitetura, Tecnólogo/Técnico em Administração, Enfermagem, Vendas, Marketing, Gestão Comercial, Gestão Pública, Logística, Qualidade, Planejamento e Controle da Produção, Nutrição, Informática, Eletromecânica e Eletrotécnica. Ensino médio; EJA

Cidades: Vitória da Conquista, Jequié, Guanambi e Caculé.

Valores das bolsas variam de R$ 445,00 a R$ 1.575,00

Regiões Sul e Extremo-sul

Total de vagas: 55

Áreas de atuação: Administração (ADM), Economia, Logística, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Ensino Médio (EM), Marketing / Mídias Digitais, Pedagogia, Psicologia, Técnico em Administração, Técnico em Agroindústria, Técnico em Eletromecânica, Técnico em Logística

Cidades: Eunápolis, Ibicaraí, Ilhéus, Itabuna, Porto Seguro e Teixeira de Freitas.

Valores das bolsas variam de R$ 500,00 a R$ 1.575,00

Juazeiro e Região

Total de vagas: 38 vagas

Áreas de atuação: Atendimento, Estoque, Administração, RH, Contabilidade, Direito, Pedagogia, Téc. em Eletrotécnica, Licenciatura em Letras, Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Educação Física.

Cidades: Juazeiro, Irecê e Jacobina.

Valores das bolsas variam de R$ 450,00 a R$ 1.100,00

Barreiras e Região

Total de vagas: 30

Áreas de atuação: Ciências Contábeis, Administração, Técnico em Administração, Pedagogia, Ensino Médio, Radiologia,

Cidades: Barreiras, Luís Eduardo Magalhães

Valores das bolsas variam de R$ 400,00 a R$ 1.518,00