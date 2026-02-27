Perini encerra atividades em tradicional unidade de Salvador

Unidade era um ponto de encontro tradicional para o café da manhã soteropolitano - Foto: Reprodução l

O cenário gastronômico da capital baiana sofre uma perda significativa. A Perini, icônica rede de delicatessens que se tornou sinônimo de sofisticação e qualidade em Salvador, encerra oficialmente, nesta sexta-feira, 26, as atividades da unidade na Pituba, localizada na Rua Maranhão.

O fechamento pegou muitos clientes de surpresa, embora a rede já venha passando por reestruturações nos últimos anos sob a gestão do grupo Cencosud.

A unidade sempre foi um ponto de encontro tradicional para o café da manhã soteropolitano e famosa por itens exclusivos, como a coxinha de catupiry e o sorvete artesanal.

Histórico de mudanças

Fundada por Pepe Faro em 1964, a Perini deixou de ser uma padaria de bairro para se tornar um império do "bom gosto" na Bahia. No entanto, desde a aquisição pelo grupo chileno Cencosud em 2010, a marca passou por diversas transformações operacionais.

O fechamento segue o rastro de outras unidades que também encerraram atividades, como a da Vasco da Gama e a icônica loja da Graça, que também passou por mudanças profundas.

Impacto no bairro

Para os moradores da Pituba, a loja não era apenas um mercado, mas um marco geográfico e social.

"Era o lugar onde comprávamos o pão especial do domingo e o presente de última hora. É triste ver um símbolo da cidade encolher dessa forma", comentou um frequentador assíduo do local.

Com o encerramento da loja, as operações da marca seguem na unidade remanescente na Graça, que mantém o conceito "Gourmet".

Em nota, a Perini informa que vai encerrar as atividades da loja Pituba no final deste mês. A decisão está alinhada à estratégia de reposicionamento da marca e à evolução do negócio em direção a um modelo de operação mais eficiente, que vai permitir ampliar o alcance dos produtos aos consumidores de Salvador e outras localidades.

Os colaboradores vão ser considerados para atuar em outras unidades, como a loja da Graça e o Café Perini.