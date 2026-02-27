Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ADEUS À TRADIÇÃO

Perini encerra atividades em tradicional unidade de Salvador

Loja localizada na Pituba encerra atividades nesta sexta-feira, 26

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

27/02/2026 - 8:00 h | Atualizada em 27/02/2026 - 9:07

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Unidade era um ponto de encontro tradicional para o café da manhã soteropolitano
Unidade era um ponto de encontro tradicional para o café da manhã soteropolitano -

O cenário gastronômico da capital baiana sofre uma perda significativa. A Perini, icônica rede de delicatessens que se tornou sinônimo de sofisticação e qualidade em Salvador, encerra oficialmente, nesta sexta-feira, 26, as atividades da unidade na Pituba, localizada na Rua Maranhão.

O fechamento pegou muitos clientes de surpresa, embora a rede já venha passando por reestruturações nos últimos anos sob a gestão do grupo Cencosud.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Em duas horas Alagoinhas registra chuva equivalente a 15 dias
Nomeação de sobrinha de prefeito em Candeal é alvo de investigação
Zona Azul é suspensa em Coité após comissão ignorar parecer técnico

A unidade sempre foi um ponto de encontro tradicional para o café da manhã soteropolitano e famosa por itens exclusivos, como a coxinha de catupiry e o sorvete artesanal.

Histórico de mudanças

Fundada por Pepe Faro em 1964, a Perini deixou de ser uma padaria de bairro para se tornar um império do "bom gosto" na Bahia. No entanto, desde a aquisição pelo grupo chileno Cencosud em 2010, a marca passou por diversas transformações operacionais.

O fechamento segue o rastro de outras unidades que também encerraram atividades, como a da Vasco da Gama e a icônica loja da Graça, que também passou por mudanças profundas.

Impacto no bairro

Para os moradores da Pituba, a loja não era apenas um mercado, mas um marco geográfico e social.

"Era o lugar onde comprávamos o pão especial do domingo e o presente de última hora. É triste ver um símbolo da cidade encolher dessa forma", comentou um frequentador assíduo do local.

Com o encerramento da loja, as operações da marca seguem na unidade remanescente na Graça, que mantém o conceito "Gourmet".

Em nota, a Perini informa que vai encerrar as atividades da loja Pituba no final deste mês. A decisão está alinhada à estratégia de reposicionamento da marca e à evolução do negócio em direção a um modelo de operação mais eficiente, que vai permitir ampliar o alcance dos produtos aos consumidores de Salvador e outras localidades.

Os colaboradores vão ser considerados para atuar em outras unidades, como a loja da Graça e o Café Perini.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Cafés em Salvador Cultura Gastronômica Delicatessen Bahia Fechamento de Loja gastronomia Salvador perini

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Unidade era um ponto de encontro tradicional para o café da manhã soteropolitano
Play

VÍDEO: Onças-pardas são filmadas pela 1ª vez no Litoral Norte da Bahia

Unidade era um ponto de encontro tradicional para o café da manhã soteropolitano
Play

Por que soldados de Israel transformaram a Bahia em destino pós-guerra?

Unidade era um ponto de encontro tradicional para o café da manhã soteropolitano
Play

Denúncias revelam sucateamento de escola municipal no Vale do Capão

Unidade era um ponto de encontro tradicional para o café da manhã soteropolitano
Play

Moradora atravessa rio em retroescavadeira para ir a hospital na Bahia

x