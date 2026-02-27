Informe de rendimentos 2025 deve ser entregue até esta sexta-feira

Sede da Receita Federal - Foto: © Marcelo Camargo | Agência Brasil

Os contribuintes que se preparam para o acerto de contas com a Receita Federal devem ficar atentos ao calendário. Termina nesta sexta-feira, 27, o prazo limite para que empresas, instituições financeiras e corretoras de valores entreguem o informe de rendimentos referente ao ano-calendário de 2025.

Este documento é a peça-chave para o preenchimento correto da declaração do Imposto de Renda 2026 (ano-base 2025), pois detalha com precisão todos os valores recebidos e tributados ao longo do ano passado.

Quem deve fornecer o documento?

A responsabilidade de emissão é de toda fonte pagadora. Isso inclui desde Microempreendedores Individuais (MEI) que possuem funcionários até grandes corporações e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). No caso de bancos e corretoras, o foco são os saldos em conta e rendimentos de aplicações financeiras.

No seu informe de rendimentos, você deve encontrar dados essenciais como:

Salário bruto anual e Contribuições Previdenciárias;

Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF);

Benefícios (vale-alimentação, vale-refeição, etc.);

Outras deduções e rendimentos isentos ou tributados exclusivamente na fonte.

Novas faixas de isenção do Imposto de Renda

Uma mudança significativa marca este ano-base. Desde 1º de janeiro, entrou em vigor a nova política de isenção do Imposto de Renda, que agora beneficia trabalhadores com renda mensal de até R$ 5 mil.

Para quem recebe entre R$ 5 mil e R$ 7.350, o governo aplica uma redução gradual do imposto, garantindo descontos proporcionalmente maiores para as faixas salariais mais próximas do limite de isenção.

O que fazer se não receber o informe?

Caso a empresa ou o banco não disponibilize o documento até o fim do dia de hoje, o contribuinte deve entrar em contato imediato com o setor de Recursos Humanos ou com o gerente da instituição. A ausência do informe dificulta o preenchimento da declaração e aumenta o risco de cair na malha fina por divergência de dados.