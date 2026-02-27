Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ECONOMIA

Informe de rendimentos 2025 deve ser entregue até esta sexta-feira

Prazo para empresas e bancos fornecerem documentos acaba nesta sexta-feira

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

27/02/2026 - 18:35 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Sede da Receita Federal
Sede da Receita Federal -

Os contribuintes que se preparam para o acerto de contas com a Receita Federal devem ficar atentos ao calendário. Termina nesta sexta-feira, 27, o prazo limite para que empresas, instituições financeiras e corretoras de valores entreguem o informe de rendimentos referente ao ano-calendário de 2025.

Este documento é a peça-chave para o preenchimento correto da declaração do Imposto de Renda 2026 (ano-base 2025), pois detalha com precisão todos os valores recebidos e tributados ao longo do ano passado.

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Quem deve fornecer o documento?

A responsabilidade de emissão é de toda fonte pagadora. Isso inclui desde Microempreendedores Individuais (MEI) que possuem funcionários até grandes corporações e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). No caso de bancos e corretoras, o foco são os saldos em conta e rendimentos de aplicações financeiras.

Leia Também:

Receita paga lote da malha fina de fevereiro; saiba quem recebe
Imposto de Renda 2026: saiba se gastos no cartão de crédito podem levar à malha fina
Imposto de Renda 2026: veja prazos e se você já é obrigado a declarar

No seu informe de rendimentos, você deve encontrar dados essenciais como:

  • Salário bruto anual e Contribuições Previdenciárias;
  • Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF);
  • Benefícios (vale-alimentação, vale-refeição, etc.);
  • Outras deduções e rendimentos isentos ou tributados exclusivamente na fonte.

Novas faixas de isenção do Imposto de Renda

Uma mudança significativa marca este ano-base. Desde 1º de janeiro, entrou em vigor a nova política de isenção do Imposto de Renda, que agora beneficia trabalhadores com renda mensal de até R$ 5 mil.

Para quem recebe entre R$ 5 mil e R$ 7.350, o governo aplica uma redução gradual do imposto, garantindo descontos proporcionalmente maiores para as faixas salariais mais próximas do limite de isenção.

O que fazer se não receber o informe?

Caso a empresa ou o banco não disponibilize o documento até o fim do dia de hoje, o contribuinte deve entrar em contato imediato com o setor de Recursos Humanos ou com o gerente da instituição. A ausência do informe dificulta o preenchimento da declaração e aumenta o risco de cair na malha fina por divergência de dados.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

economia imposto de renda 2026 informe de rendimento

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Sede da Receita Federal
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

Sede da Receita Federal
Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

Sede da Receita Federal
Play

Mineração: Bahia sediará evento histórico que contará com pregão da Bolsa de Toronto

Sede da Receita Federal
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

x