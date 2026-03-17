Após internação na UTI, defesa de Bolsonaro volta a pedir domiciliar

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Defesa de Jair Bolsonaro faz novo pedido de prisão domiciliar - Foto: Agência Brasil/ Fabio Rodrigues Pozzebom

Como já era esperado após a internação de Jair Bolsonaro (PL) na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), a defesa do ex-presidente apresentou nesta terça-feira, 17, um novo pedido de prisão domiciliar ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

No documento, os advogados solicitam que Moraes reconsidere a decisão anterior que negou a possibilidade de Bolsonaro deixar a Papudinha.

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Qual o novo argumento da defesa?

A defesa se baseia em um relatório médico atualizado, elaborado pela equipe responsável pelo acompanhamento clínico de Bolsonaro.

Segundo os advogados, o documento aponta para o risco de novos episódios como o que levou à última internação causada por um quadro de broncoaspiração.

Os advogados reconhecem que a estrutura montada na Papudinha para atender o ex-presidente é adequada. No entanto, argumentam que isso não elimina a fragilidade do quadro clínico.

“A permanência do peticionário no atual ambiente de custódia expõe o quadro clínico a um risco progressivo, na medida em que a ausência de vigilância contínua e de intervenção imediata favorece a repetição de eventos semelhantes, com potencial de maior gravidade”, diz a defesa.