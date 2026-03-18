Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

REGALIAS RECUPERADAS

Mesmo preso, Bolsonaro terá direito a assessores, carros e segurança

Justiça acatou pedido da defesa do ex-presidente e reabiltou benefícios

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

18/03/2026 - 21:38 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Jair Bolsonaro terá assessores, carros com motorista e seguranças, mesmona prisão.
Jair Bolsonaro terá assessores, carros com motorista e seguranças, mesmona prisão. -

Mesmo cumprindo pena de 27 anos de prisão em regime fechado por tentativa de golpe de estado, Jair Bolsonaro voltará a ter os benefícios garantidos a ex-presidentes como o uso de assessores, carros com motorista e seguranças.

Nesta quarta-feira,18, a Quarta Turma do TRF-6 (Tribunal Regional Federal da 6ª Região) revogou, por unanimidade, uma decisão que suspendia os benefícios. Em dezembro do ano passado, a primeira instância havia vetado os benefícios a Bolsonaro após o início do encarceramento e o ex-presidente recorreu da decisão.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Relatora do recurso no TRF-6, a desembargadora Mônica Sifuentes acatou os argumentos da defesa. Entre eles, o de que a lei não condiciona o recebimento das regalias à situação penal dos ex-presidentes.

Por lei, ex-presidentes, ao fim do mandato, têm direito a utilizar os serviços de quatro servidores (para segurança e apoio pessoal), dois assessores e dois veículos oficiais com motoristas.

Leia Também:

Bolsonaro tem melhora e pode deixar UTI até o fim da semana
Flávio Bolsonaro revela contato com Moraes para pedir domicilar ao pai
Aliados de Bolsonaro podem estar por trás da ofensiva dos EUA contra PCC e CV

Ação popular

A defesa inicialmente havia pedido apenas a reintegração de servidores ligados à assistência, mantendo a suspensão de veículos e motoristas, mas a União optou pelo restabelecimento integral.

A decisão de vetar as bonificações a Bolsonaro partiu de uma ação popular movida pelo vereador Pedro Rousseff (PT-MG). À época, o parlamentar apresentou um levantamento com os gastos relacionados a Bolsonaro, que chegaram a ultrapassar R$ 521 mil no primeiro semestre de 2025.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Benefícios Jair Bolsonaro justiça prisão

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jair Bolsonaro terá assessores, carros com motorista e seguranças, mesmona prisão.
Play

Esquecido pelo Senado, Super MEI ganha sobrevida e avança na Câmara

Jair Bolsonaro terá assessores, carros com motorista e seguranças, mesmona prisão.
Play

Caso Master: prisão de Daniel Vorcaro é mantida após decisão do STF

Jair Bolsonaro terá assessores, carros com motorista e seguranças, mesmona prisão.
Play

Prazo de 3 anos e R$ 1,1 bilhão investido: tudo sobre a estação Campo Grande em Salvador

Jair Bolsonaro terá assessores, carros com motorista e seguranças, mesmona prisão.
Play

Cobrando justiça, família de Marielle acompanha julgamento no STF

x