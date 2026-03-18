Mesmo preso, Bolsonaro terá direito a assessores, carros e segurança

Jair Bolsonaro terá assessores, carros com motorista e seguranças, mesmona prisão. - Foto: Valter Campanato | Agência Brasil

Mesmo cumprindo pena de 27 anos de prisão em regime fechado por tentativa de golpe de estado, Jair Bolsonaro voltará a ter os benefícios garantidos a ex-presidentes como o uso de assessores, carros com motorista e seguranças.

Nesta quarta-feira,18, a Quarta Turma do TRF-6 (Tribunal Regional Federal da 6ª Região) revogou, por unanimidade, uma decisão que suspendia os benefícios. Em dezembro do ano passado, a primeira instância havia vetado os benefícios a Bolsonaro após o início do encarceramento e o ex-presidente recorreu da decisão.

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Relatora do recurso no TRF-6, a desembargadora Mônica Sifuentes acatou os argumentos da defesa. Entre eles, o de que a lei não condiciona o recebimento das regalias à situação penal dos ex-presidentes.

Por lei, ex-presidentes, ao fim do mandato, têm direito a utilizar os serviços de quatro servidores (para segurança e apoio pessoal), dois assessores e dois veículos oficiais com motoristas.

Ação popular

A defesa inicialmente havia pedido apenas a reintegração de servidores ligados à assistência, mantendo a suspensão de veículos e motoristas, mas a União optou pelo restabelecimento integral.

A decisão de vetar as bonificações a Bolsonaro partiu de uma ação popular movida pelo vereador Pedro Rousseff (PT-MG). À época, o parlamentar apresentou um levantamento com os gastos relacionados a Bolsonaro, que chegaram a ultrapassar R$ 521 mil no primeiro semestre de 2025.