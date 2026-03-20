"Bumbum guloso": saiba quem foi o alvo de ofensas de Carlos Bolsonaro

Ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro - Foto: Divulgação | Alesp

Carlos Bolsonaro (PL-RJ) respondeu a uma publicação feita por um perfil bolsonarista no X (antigo Twitter), na quinta-feira, 19, em apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República. Na resposta, o ex-vereador mandou uma indireta acalorada para um rival político.

“Então surge na sala o engravatado vagabundo achando que todo mundo quer arrancar sua calcinha para traçar seu bumbum guloso!”, disparou Carlos. “Não tratem o povo como um idiota porque não são, cambada do clubinho do remo holandês”, acrescentou ele.

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Sem as tias do zap e os tios do churrasco @FlavioBolsonaro jamais estaria onde e está e ele sabe disso assim como sabe que essa logística não vai mudar. Então surge na sala o engravatado vagabundo achando que todo mundo quer arrancar sua calcinha pra traçar seu bumbum guloso! Não… — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) March 19, 2026

O “remo holandês” mencionado por Carlos é um meme usado nas redes sociais que mostra um grupo de homens em pé, que parecem estar em uma roda de masturbação coletiva.

O termo é frequentemente utilizado por Carlos para se referir a adversários políticos dentro da direita, aos quais ele considera excessivamente moderados ou não comprometidos com a agenda do bolsonarismo. No passado, Carlos usava com frequência o meme “prudência e sofisticação” para descrever este grupo.

Quem é o alvo da mensagem?

Segundo apuração dos jornalistas Andreza Matais e André Shalders, a mensagem do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro faz referência ao ex-procurador da República Deltan Dallagnol.

Os atritos entre Carlos Bolsonaro e o grupo de Deltan Dallagnol vêm desde 2021, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) rompeu politicamente com o ex-juiz da Lava Jato e com o senador Sergio Moro (União Brasil-PR), que era o ministro da Justiça durante o seu mandato.

Deltan Dallagnol ao lado de Sérgio Moro | Foto: Pedro de Oliveira | ALEP

Desde então, Carlos e seu irmão Eduardo Bolsonaro costumam entrar em embates com outros grupos da direita, como o do próprio Deltan Dallagnol e o partido Novo. Carlos acusa esses outros grupos da direita de se aproximarem do bolsonarismo tendo em vista apenas o próprio benefício eleitoral.

Flávio Bolsonaro, por sua vez, busca ter um comportamento mais conciliador em relação a esses grupos.