INVESTIGAÇÃO
Maquinário agrícola roubado de R$ 300 mil é recuperado na Bahia
Operação segue em andamento para localizar os suspeitos
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Durante a Operação Guardiã do Campo, um maquinário agrícola, avaliado em R$ 300 mil, foi encontrado nesta última quinta-feira, 19, pela Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia Territorial de Rio Real.
Além de recuperar o equipamento, a PCBA cumpriu um mandado de prisão temporária contra um homem e apreendeu radioamadores, um veículo e um celular.
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Sobre as investigações
O crime começou a ser investigado no dia 4 de fevereiro, quando cerca de oito homens armados invadiram um sítio em Rio Real e renderam aproximadamente sete pessoas, que foram mantidas amarradas ao longo do dia.
O grupo criminoso levou um trator, aparelhos celulares e ainda forçou a realização de uma transferência via PIX no valor de R$ 30 mil.
As investigações permitiram a identificação de quatro homens apontados como integrantes do grupo. Os mandados de prisão já foram expedidos pela Comarca de Rio Real.
As operações seguem em andamento para localizar todos os envolvidos. Investigações contam com o apoio da Delegacia Territorial de Novo Triunfo e da 12ª Delegacia Metropolitana de São Cristóvão (SE).
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