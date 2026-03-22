HOME > POLÍCIA
VIOLÊNCIA URBANA

Capitão da reserva da PM é morto a facadas ao tentar separar briga

PM foi atacado após intervir em discussão de casal; suspeito reagiu à prisão e morreu em confronto

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

22/03/2026 - 11:59 h

Policial foi esfaqueado no peito e no abdômen
Policial foi esfaqueado no peito e no abdômen

O capitão da reserva da Polícia Militar da Bahia Joseval da Silva foi morto a facadas, na manhã deste sábado, 21, ao tentar intervir em uma discussão entre um homem e uma mulher, no bairro Dinah Borges, em Eunápolis, no extremo sul do estado.

Informações preliminares dão conta de que o oficial caminhava pela região quando percebeu o desentendimento. Ao se aproximar para tentar conter a situação, acabou sendo ameaçado pelo homem.

Após se afastar momentaneamente do local, Joseval retornou e foi surpreendido pelo agressor, que o atingiu com golpes de faca no peito e no abdômen. O militar não resistiu aos ferimentos.

O suspeito identificado como Rian Bonfim de Jesus, de 23, fugiu logo após o crime em direção a uma área de mata, entre o bairro Dinah Borges e os conjuntos habitacionais Urbis I e II.

Durante as buscas, ele foi encontrado por equipes da Polícia Militar da Bahia. Segundo a corporação, ao receber voz de prisão, o suspeito reagiu e atirou contra os policiais.

Houve confronto e Rian foi baleado. Ele ainda foi levado a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

Histórico na segurança pública

Ao longo da carreira na Polícia Militar da Bahia, Joseval da Silva teve atuação destacada no extremo sul do estado. Ele chegou a comandar o Pelotão Especial da corporação em Eunápolis e também no município de Itabela.

Depois de passar para a reserva, assumiu a chefia da Guarda Civil Municipal de Eunápolis, cargo que ocupou entre 2013 e 2017.

