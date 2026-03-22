VIOLÊNCIA URBANA
Capitão da reserva da PM é morto a facadas ao tentar separar briga
PM foi atacado após intervir em discussão de casal; suspeito reagiu à prisão e morreu em confronto
Por Andrêzza Moura
Siga o A TARDE no Google
O capitão da reserva da Polícia Militar da Bahia Joseval da Silva foi morto a facadas, na manhã deste sábado, 21, ao tentar intervir em uma discussão entre um homem e uma mulher, no bairro Dinah Borges, em Eunápolis, no extremo sul do estado.
Informações preliminares dão conta de que o oficial caminhava pela região quando percebeu o desentendimento. Ao se aproximar para tentar conter a situação, acabou sendo ameaçado pelo homem.
Após se afastar momentaneamente do local, Joseval retornou e foi surpreendido pelo agressor, que o atingiu com golpes de faca no peito e no abdômen. O militar não resistiu aos ferimentos.
O suspeito identificado como Rian Bonfim de Jesus, de 23, fugiu logo após o crime em direção a uma área de mata, entre o bairro Dinah Borges e os conjuntos habitacionais Urbis I e II.
Durante as buscas, ele foi encontrado por equipes da Polícia Militar da Bahia. Segundo a corporação, ao receber voz de prisão, o suspeito reagiu e atirou contra os policiais.
Houve confronto e Rian foi baleado. Ele ainda foi levado a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.
Leia Também:
Histórico na segurança pública
Ao longo da carreira na Polícia Militar da Bahia, Joseval da Silva teve atuação destacada no extremo sul do estado. Ele chegou a comandar o Pelotão Especial da corporação em Eunápolis e também no município de Itabela.
Depois de passar para a reserva, assumiu a chefia da Guarda Civil Municipal de Eunápolis, cargo que ocupou entre 2013 e 2017.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes