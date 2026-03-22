Crânio humano é encontrado dentro de panela de pressão em área de mata

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Grupo de cavaleiros que realizava trilha na região que encontrou o material - Foto: Reprodução Blog do Marcelo

Um crânio humano foi encontrado dentro de uma panela de pressão abandonada em uma área de vegetação às margens de uma estrada, na cidade de Ipirá, norte da Bahia, na tarde desta sexta-feira, 20.

Foi um grupo de cavaleiros que realizava uma trilha pela região que encontrou o material, nas proximidades de um motel.

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Segundo relatos de testemunhas, o objeto chamou a atenção por estar em um ponto de difícil acesso e completamente fechado.

Ao se aproximarem para verificar o conteúdo, os trilheiros abriram a panela e se depararam com um crânio humano.

Autoridades foram acionadas para atender a ocorrência e recolher o material para análise.

Até o momento, não há informações oficiais sobre a identidade da vítima, nem há quanto tempo os restos mortais estavam na localidade.

O caso é investigado pela Polícia Civil, que tenta esclarecer as circunstâncias do fato.

Especulações

Entre moradores da região, a descoberta provocou forte repercussão e levantou diversas especulações.

Parte da população passou a comentar a possibilidade de que o crânio tenha sido utilizado em algum tipo de ritual, principalmente pela forma como foi encontrado dentro de uma panela de pressão e deixado em meio à vegetação.

Apesar dos comentários, as autoridades afirmam que qualquer conclusão dependerá do avanço das investigações e da análise pericial. As informações são do Blog do Marcelo.