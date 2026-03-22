Diretor de presídio da Bahia é suspeito de matar esposa em Sergipe

Flávia foi encontrada morta em quarto de hotel - Foto: Reprodução Redes Sociais

Uma empresária baiana foi encontrada morta, na manhã deste domingo, 22, dentro de um hotel no bairro Coroa do Meio, na cidade de Aracaju, em Sergipe.

A vítima, Flávia Barros, natural do município de Paulo Afonso, no sertão da Bahia, tinha marcas de tiros pelo corpo.

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O principal suspeito é o companheiro dela, Tiago Sóstenes Miranda de Matos, que atua como diretor do Conjunto Penal da cidade baiana.

Tiago foi encontrado ferido | Foto: Reprodução Redes Sociais

De acordo com informações iniciais, equipes da Polícia Militar de Sergipe foram acionadas, por volta das 5h20, após hóspedes relatarem disparos de arma de fogo vindos de um dos quartos do hotel.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a porta do quarto arrombada e o casal sobre a cama. A empresária já estava morta.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e confirmaram o óbito ainda no local. O suspeito apresentava ferimentos compatíveis com tentativa de suicídio.

Ele foi encaminhado ao Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), onde permanece internado em estado grave, sob custódia policial.

Flávia era empresária | Foto: Reprodução Redes Sociais

Durante a ocorrência, uma pistola calibre .40 foi apreendida no quarto. A arma passará por perícia para ajudar a esclarecer a dinâmica do crime.

A investigação está sob responsabilidade da Polícia Civil de Sergipe, que apura as circunstâncias do caso. O corpo de Flávia foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da capital sergipana.

O que diz a Seap

Por meio de nota encaminhada ao Portal A TARDE, a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia (Seap) informou que acompanha através da Corregedoria e que mantém contato com as autoridades de Sergipe, responsáveis pela investigação conduzida pela Secretaria da Segurança Pública de Sergipe.

A pasta também declarou que o servidor possui histórico funcional regular e manifestou solidariedade à família da vítima, reiterando repúdio a qualquer forma de violência contra a mulher.

Nota na íntegra

A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) informa que acompanha, por meio da Corregedoria, o caso de feminicídio ocorrido na manhã deste domingo, na cidade de Aracaju (SE), envolvendo o diretor da unidade prisional de Paulo Afonso, Tiago Sostenes Miranda de Matos.

A apuração do crime está sob responsabilidade da Secretaria da Segurança Pública do Estado de Sergipe, a quem compete a condução das investigações. No entanto, desde que tomou conhecimento do fato, a Seap realizou contato imediato com as autoridades sergipanas e deslocou representantes da Superintendência de Gestão Prisional (SGP) e da Coordenação de Monitoramento e Avaliação do Sistema Prisional (CMASP) para acompanhar o caso de perto.

A Seap esclarece que o servidor não responde a processo administrativo disciplinar, possuía histórico funcional regular e vinha desempenhando suas funções de gestão sem registros de condutas incompatíveis com o cargo ou indicativos de instabilidade de ordem pessoal ou emocional.

A Secretaria lamenta profundamente que mais uma mulher tenha sido vítima de feminicídio e se solidariza com os familiares neste momento de dor. A Seap destaca ainda, que repudia de forma veemente todo e qualquer tipo de violência contra a mulher e ressalta que desenvolve, de maneira contínua, diversas ações voltadas à valorização, proteção e respeito às mulheres, não apenas durante o mês de março, mas ao longo de todo o ano.