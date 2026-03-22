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CRIME

Empresária da Bahia morta em Aracaju era alagoana e estudava Direito

Natural de Piranhas-AL e residente em Paulo Afonso-BA, Flávia consolidou carreira no setor de soluções financeiras

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

22/03/2026 - 16:44 h

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Horas antes de ser encontrada sem vida, Flávia encontrou momentos de lazer nas redes sociais
Horas antes de ser encontrada sem vida, Flávia encontrou momentos de lazer nas redes sociais -

A jovem Flávia Barros, de 24 anos, encontrada morta na manhã deste domingo, 22, em um hotel na Orla de Atalaia, zona sul de Aracaju, possuía uma trajetória marcada pelo empreendedorismo e pela formação jurídica.

Natural de Piranhas- AL e residente em Paulo Afonso-BA, Flávia consolidou a carreira no setor de soluções financeiras.

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Atuação profissional

Bacharel em Direito, Flávia utilizou o conhecimento técnico da área jurídica para gerenciar a FB Soluções Integradas. A empresa era especializada em:

  • Limpeza de nome em órgãos como SPC, Serasa e Boa Vista.
  • Renegociação de dívidas e suporte técnico para consumidores com restrições bancárias.
  • Auxílio a clientes que buscavam retomar o poder de compra por meio da regularização de débitos.

Nas redes sociais, a jovem mantinha um perfil ativo e era reconhecido por amigos e clientes pelo dinamismo e foco no crescimento do próprio negócio.

Últimos registros

Horas antes de ser encontrada sem vida, Flávia encontrou momentos de lazer nas redes sociais. Nas publicações, ela aparece acompanhada de amigos e do homem apontado como o principal suspeito do feminicídio.

A polícia segue investigando as denúncias do crime que interrompeu precocemente a carreira da jovem empresária.

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Tags:

Direito empreendedorismo feminicídio Flávia Barros Soluções financeiras

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