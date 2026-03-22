CRIME
Empresária da Bahia morta em Aracaju era alagoana e estudava Direito
Natural de Piranhas-AL e residente em Paulo Afonso-BA, Flávia consolidou carreira no setor de soluções financeiras
Por Rodrigo Tardio
Siga o A TARDE no Google
A jovem Flávia Barros, de 24 anos, encontrada morta na manhã deste domingo, 22, em um hotel na Orla de Atalaia, zona sul de Aracaju, possuía uma trajetória marcada pelo empreendedorismo e pela formação jurídica.
Natural de Piranhas- AL e residente em Paulo Afonso-BA, Flávia consolidou a carreira no setor de soluções financeiras.
Atuação profissional
Bacharel em Direito, Flávia utilizou o conhecimento técnico da área jurídica para gerenciar a FB Soluções Integradas. A empresa era especializada em:
- Limpeza de nome em órgãos como SPC, Serasa e Boa Vista.
- Renegociação de dívidas e suporte técnico para consumidores com restrições bancárias.
- Auxílio a clientes que buscavam retomar o poder de compra por meio da regularização de débitos.
Nas redes sociais, a jovem mantinha um perfil ativo e era reconhecido por amigos e clientes pelo dinamismo e foco no crescimento do próprio negócio.
Últimos registros
Horas antes de ser encontrada sem vida, Flávia encontrou momentos de lazer nas redes sociais. Nas publicações, ela aparece acompanhada de amigos e do homem apontado como o principal suspeito do feminicídio.
A polícia segue investigando as denúncias do crime que interrompeu precocemente a carreira da jovem empresária.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes