Empresária da Bahia morta em Aracaju era alagoana e estudava Direito

Siga o A TARDE no Google

Horas antes de ser encontrada sem vida, Flávia encontrou momentos de lazer nas redes sociais - Foto: Reprodução

A jovem Flávia Barros, de 24 anos, encontrada morta na manhã deste domingo, 22, em um hotel na Orla de Atalaia, zona sul de Aracaju, possuía uma trajetória marcada pelo empreendedorismo e pela formação jurídica.

Natural de Piranhas- AL e residente em Paulo Afonso-BA, Flávia consolidou a carreira no setor de soluções financeiras.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Atuação profissional

Bacharel em Direito, Flávia utilizou o conhecimento técnico da área jurídica para gerenciar a FB Soluções Integradas. A empresa era especializada em:

Limpeza de nome em órgãos como SPC, Serasa e Boa Vista.

Renegociação de dívidas e suporte técnico para consumidores com restrições bancárias.

Auxílio a clientes que buscavam retomar o poder de compra por meio da regularização de débitos.

Nas redes sociais, a jovem mantinha um perfil ativo e era reconhecido por amigos e clientes pelo dinamismo e foco no crescimento do próprio negócio.

Últimos registros

Horas antes de ser encontrada sem vida, Flávia encontrou momentos de lazer nas redes sociais. Nas publicações, ela aparece acompanhada de amigos e do homem apontado como o principal suspeito do feminicídio.